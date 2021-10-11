Yıllar sonra ortaya çıktı! Kaygısızlar’ın Eleman’ı Yalçın Avşar son hali ile şaşırttı!

Bir dönemin efsane olan dizilerinden biri olan Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar yıllar sonra ortaya çıktı. Memnun Kaygısız'ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla İstanbul'a göç hikayesi 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisiyle ekrana geldi. 4 yıl süren bu absürt komedi dizisinde çalışma arkadaşı Burcu'ya platonik âşık olan Eleman'ın kendini düşürdüğü durumlar 7'den 70'e herkesi güldürmüştü. Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan Yalçın Avşar uzun yıllardır ekranlara çıkmıyor. Tiyatroya devam eden Yalçın Avşar'ı hatırlayanlar son halini görenler oldukça şaşırdı. İşte Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar'ın son hali…