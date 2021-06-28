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Haberler Galeri Yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş bikinili pozları genç kızlara taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:59

Yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş bikinili pozları genç kızlara taş çıkardı!

'Karabiberim' şarkısının klibinde Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti. İş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki İlknur Soydaş şu sıralar eşi ve arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor. Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş'ın son halini görenler inanamadı. Yıllar güzel manken İlknur Soydaş için sanki durmuş gibi. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen İlknur Soydaş'ın bikinili pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın paylaşımlarına beğeni yağdı... İşte 'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın son hali...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş bikinili pozları genç kızlara taş çıkardı!

'Karabiberim' şarkısının klibinde Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş bikinili pozları genç kızlara taş çıkardı!

İş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki İlknur Soydaş şu sıralar eşi ve arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor.

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Yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş bikinili pozları genç kızlara taş çıkardı!

Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş'ın son halini görenler inanamadı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş bikinili pozları genç kızlara taş çıkardı!

Yıllar güzel manken İlknur Soydaş için sanki durmuş gibi.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş bikinili pozları genç kızlara taş çıkardı!

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen İlknur Soydaş'ın bikinili pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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