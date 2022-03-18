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Haberler Galeri Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez 43. yaşına özel kalça dansı ile yaktı geçti! Nez'in müyhiş kalça dansı sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 18.03.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 15:38

Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez 43. yaşına özel kalça dansı ile yaktı geçti! Nez'in müyhiş kalça dansı sosyal medyayı salladı!

Asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, 2002 yılında kendi adıyla piyasaya sürdüğü ilk albümünde yer alan 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Şarkıcı Nez, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Nez'in son hali övgüleri topladı. Yeni single müjdesi veren Nez 43. yaşını kalça dansı ile kutladı. Derin göğüs dekolteli pozu ile de dikkat çeken Nez'in kalça dansı sosyal medyayı yaktı geçti. 2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Nez'in fit hali ile yıllara meydan okuduğu dans şovu büyük ilgi gördü. İşte şarkıcı Nez'in 43. yaşına özel kalça dansı...

Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez 43. yaşına özel kalça dansı ile yaktı geçti! Nez’in müyhiş kalça dansı sosyal medyayı salladı!

2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Nez şimdilerde 43. yaşını kutluyor.

Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez 43. yaşına özel kalça dansı ile yaktı geçti! Nez’in müyhiş kalça dansı sosyal medyayı salladı!

Asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, 2002 yılında kendi adıyla piyasaya sürdüğü ilk albümünde yer alan 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez 43. yaşına özel kalça dansı ile yaktı geçti! Nez’in müyhiş kalça dansı sosyal medyayı salladı!

Çılgın dans şovlarıyla bir dönem eğlence mekanlarının aranan isimlerinden olan şarkıcı Nez, uzun süredir sessizliğini koruyordu.

Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez 43. yaşına özel kalça dansı ile yaktı geçti! Nez’in müyhiş kalça dansı sosyal medyayı salladı!

Nez'in son hali övgüleri topladı. Eski günlerini aratmayan Nez'in yıllara meydan okuyan fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez 43. yaşına özel kalça dansı ile yaktı geçti! Nez’in müyhiş kalça dansı sosyal medyayı salladı!

Derin göğüs dekolteli pozu ile de dikkat çeken Nez'in kalça dansı sosyal medyayı yaktı geçti.

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