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Haberler Galeri Yıllardır aile fotoğrafı vermekten kaçınıyorlardı! Engin Altan Düzyatan’dan oğluna ‘kucak dolu baba sevgisi’!
Giriş Tarihi: 09.07.2021 22:16 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 22:27

Yıllardır aile fotoğrafı vermekten kaçınıyorlardı! Engin Altan Düzyatan’dan oğluna ‘kucak dolu baba sevgisi’!

Engin Altan-Neslişah Düzyatan çifti, yıllardır ailece fotoğraf vermiyorlardı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bu geleneği bozmuş ve beş yaşındaki oğulları Emir Aras ve üç yaşındaki kızları Alara ile sosyal aktivite sırasında görüntülenmişti. Neslişah Düzyatan, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Neslişah Düzyatan, eşi Engin Altan Düzyatan'ın oğluna sarıldığı fotoğrafın hemen altına, "Kucak dolusu baba sevgisi..." notunu düştü. İşte Engin Altan Düzyatan'ın yürekleri ısıtan o paylaşımı!

Yıllardır aile fotoğrafı vermekten kaçınıyorlardı! Engin Altan Düzyatan’dan oğluna ‘kucak dolu baba sevgisi’!

Mutlu evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan, yaz sezonunu Ege'de açtı.

Yıllardır aile fotoğrafı vermekten kaçınıyorlardı! Engin Altan Düzyatan’dan oğluna ‘kucak dolu baba sevgisi’!

Yaz tatili için Bodrum'u tercih eden çift, ilk kez ailece görüntülendi.

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Yıllardır aile fotoğrafı vermekten kaçınıyorlardı! Engin Altan Düzyatan’dan oğluna ‘kucak dolu baba sevgisi’!

5 yaşındaki prensleri Emir Aras ve 3 yaşındaki prensesleri Alara ile Bodrum'a giden çift, bol aktiviteli bir tatil geçiriyor.

Yıllardır aile fotoğrafı vermekten kaçınıyorlardı! Engin Altan Düzyatan’dan oğluna ‘kucak dolu baba sevgisi’!

Bugün sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Neslişah Düzyatan, eşi Engin Altan Düzyatan'ın oğluna sarıldığı fotoğrafın hemen altına, "Kucak dolusu baba sevgisi..." notunu düştü.

Yıllardır aile fotoğrafı vermekten kaçınıyorlardı! Engin Altan Düzyatan’dan oğluna ‘kucak dolu baba sevgisi’!

Ünlü çiftin fotoğrafını binlerce kişi beğenirken, binlerce kişi de yorum yaptı.

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