Yıllardır aile fotoğrafı vermekten kaçınıyorlardı! Engin Altan Düzyatan’dan oğluna ‘kucak dolu baba sevgisi’!

Engin Altan-Neslişah Düzyatan çifti, yıllardır ailece fotoğraf vermiyorlardı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bu geleneği bozmuş ve beş yaşındaki oğulları Emir Aras ve üç yaşındaki kızları Alara ile sosyal aktivite sırasında görüntülenmişti. Neslişah Düzyatan, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Neslişah Düzyatan, eşi Engin Altan Düzyatan'ın oğluna sarıldığı fotoğrafın hemen altına, "Kucak dolusu baba sevgisi..." notunu düştü. İşte Engin Altan Düzyatan'ın yürekleri ısıtan o paylaşımı!