Yıllardır ekrana çıkmıyordu… Bir zamanların efsane isimlerinin son halini görenler tanıyamadı

Sayısız filme imza atan Kartal Tibet'in 40 yıl içindeki değişimi görenleri şaşkına çeviriyor. Kartal Tibet 27 Mart 1929 yılında öğretmen olan anne ve babasının ilk çocuğu olarak dünyaya gelir ve daha ilkokuldayken Radyo Çocuk Klubü'nde piyeslerde başrolü konuşmaya başlar… Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kartal Tibet 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucularındandır. Burada dört piyes yönetir, 16'sında oynar. O sıralar askere giden Göksel Arsoy'un yerine bir jön arandığı için film teklifleri gelmektedir ama o ''Göksel Arsoy ne alıyorsa onu alırım'' dediği için olmaz bir türlü.