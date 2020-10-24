Yıllardır ekrana çıkmıyordu… Bir zamanların efsane isimlerinin son halini görenler tanıyamadı

Yine de Suat Yalaz'ın Karaoğlan teklifi ve ''siz hangi ücreti uygun görürseniz'' cevabı nedeniyle Yeşilçam'a adımını atar. Tabii önce at binme, dövüş gibi dersler alır. Karaoğlan'dan sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, Sarmaşık Gülleri'nden Boş Çerçeve'ye bir dolu melodramda, Zambaklar Açarken, Çalıkuşu gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde, tarihi filmlerde rol aldığı oyunculuk kariyeri sadece on yıl sürer. İlk kez 1977'de Tosun Paşa filmiyle yönetmenliğe adım atar. 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetir. Tabii sonra televizyon dönemi başladığı için, 12 dizinin, 200'den fazla bölümünü çeker. Mesela, Süper Baba, Borsa, Bizim Aile, Ah Bir Zengin Olsam...
İşte bir dönemin unutulmaz sanatçılarının son halleri