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Yıllardır ekrana çıkmıyordu… Bir zamanların efsane isimlerinin son halini görenler tanıyamadı

Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran Türk sinemasının efsane ismi 'in son halini görenleri ister istemez şaşırtıyor… Zamanın acımasız çizgilerini taşıyan usta oyuncu Kartal Tibet'i gördüğünüzde "Zaman ne kadar acımasız" dememek elde değil…

Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 16:39
Yıllardır ekrana çıkmıyordu… Bir zamanların efsane isimlerinin son halini görenler tanıyamadı

Yakışıklılığı ile bir döneme damga vuran Türk sinemasının efsane ismi 'in son halini görenleri ister istemez şaşırtıyor… Zamanın acımasız çizgilerini taşıyan usta oyuncu Kartal Tibet'i gördüğünüzde "Zaman ne kadar acımasız" dememek elde değil…

Yıllardır ekrana çıkmıyordu… Bir zamanların efsane isimlerinin son halini görenler tanıyamadı

Sayısız filme imza atan 'in 40 yıl içindeki değişimi görenleri şaşkına çeviriyor. Kartal Tibet 27 Mart 1929 yılında öğretmen olan anne ve babasının ilk çocuğu olarak dünyaya gelir ve daha ilkokuldayken Radyo Çocuk Klubü'nde piyeslerde başrolü konuşmaya başlar… Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kartal Tibet 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucularındandır. Burada dört piyes yönetir, 16'sında oynar. O sıralar askere giden Göksel Arsoy'un yerine bir jön arandığı için film teklifleri gelmektedir ama o ''Göksel Arsoy ne alıyorsa onu alırım'' dediği için olmaz bir türlü.

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Yıllardır ekrana çıkmıyordu… Bir zamanların efsane isimlerinin son halini görenler tanıyamadı

Yine de Suat Yalaz'ın Karaoğlan teklifi ve ''siz hangi ücreti uygun görürseniz'' cevabı nedeniyle Yeşilçam'a adımını atar. Tabii önce at binme, dövüş gibi dersler alır. Karaoğlan'dan sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, Sarmaşık Gülleri'nden Boş Çerçeve'ye bir dolu melodramda, Zambaklar Açarken, Çalıkuşu gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde, tarihi filmlerde rol aldığı oyunculuk kariyeri sadece on yıl sürer. İlk kez 1977'de Tosun Paşa filmiyle yönetmenliğe adım atar. 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetir. Tabii sonra televizyon dönemi başladığı için, 12 dizinin, 200'den fazla bölümünü çeker. Mesela, Süper Baba, Borsa, Bizim Aile, Ah Bir Zengin Olsam...

İşte bir dönemin unutulmaz sanatçılarının son halleri

Yıllardır ekrana çıkmıyordu… Bir zamanların efsane isimlerinin son halini görenler tanıyamadı

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Yıllardır ekrana çıkmıyordu… Bir zamanların efsane isimlerinin son halini görenler tanıyamadı

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Yıllardır ekrana çıkmıyordu… Bir zamanların efsane isimlerinin son halini görenler tanıyamadı

Aydan Şener

Yıllardır ekrana çıkmıyordu… Bir zamanların efsane isimlerinin son halini görenler tanıyamadı

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