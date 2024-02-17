Giriş Tarihi: 17.02.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
08:21
"Yok artık Pınar zannettim" Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri kendine hayran bıraktı!
Yargı dizisi kadrosuna dahil ettiği usta isimlerle, heyecanın doruklara çıktığı bölümlerle yoluna devam ediyor... Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ederken, Pınar Deniz'in sosyal medya paylaşımları da hayranları tarafından markaj altında alındı. Güzel oyuncunun ailesi de oldukça merak ediliyor. En dikkat çeken ise Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz. Güzelliğiyle hayran bırakan Huri Deniz'i görenler ''Yok artık Pınar zannettim'', ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulunuyor. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...