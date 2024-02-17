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Haberler Galeri "Yok artık Pınar zannettim" Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri kendine hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 17.02.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 08:21

"Yok artık Pınar zannettim" Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri kendine hayran bıraktı!

Yargı dizisi kadrosuna dahil ettiği usta isimlerle, heyecanın doruklara çıktığı bölümlerle yoluna devam ediyor... Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ederken, Pınar Deniz'in sosyal medya paylaşımları da hayranları tarafından markaj altında alındı. Güzel oyuncunun ailesi de oldukça merak ediliyor. En dikkat çeken ise Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz. Güzelliğiyle hayran bırakan Huri Deniz'i görenler ''Yok artık Pınar zannettim'', ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulunuyor. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

Yok artık Pınar zannettim Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri kendine hayran bıraktı!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Öyle ki Pınar Deniz güzelliğiyle yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürmüş, sırılsıklam aşık olan ikili hakkında evlilik haberleri gündeme gelmişti.

Yok artık Pınar zannettim Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri kendine hayran bıraktı!

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım'ın aşkı kısa sürmüştü. Yıldırım sonrasında ise gönlünü güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptırmıştı.

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Yok artık Pınar zannettim Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri kendine hayran bıraktı!

Çift şimdilerde evlilik hazırlığı yapıyor. İşleri ve aşkları ile çok konuşulan Pınar Deniz'in özel hayatı markaj altında.

Yok artık Pınar zannettim Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri kendine hayran bıraktı!

Yargı dizisi kadrosuna dahil ettiği usta isimlerle, heyecanın doruklara çıktığı bölümlerle yoluna devam ediyor...

Yok artık Pınar zannettim Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri kendine hayran bıraktı!

"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla şöhretine şöhret kattı.

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