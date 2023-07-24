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Haberler Galeri Hande Erçel'den zifiri karanlıkta kas şov! Sevgilisi Hakan Sabancı kayıtsız kalmadı! "Sen başka bir dünyadansın"
Giriş Tarihi: 24.07.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 15:25

Hande Erçel'den zifiri karanlıkta kas şov! Sevgilisi Hakan Sabancı kayıtsız kalmadı! "Sen başka bir dünyadansın"

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, buradan İtalya'ya geçti. İtalya plajlarında keyif yapan Erçel, bikinili pozlarıyla da adeta şov yapmıştı. Bu kez aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı soluğu Yunanistan'da almıştı. Aşkları sınırları aşan ikilinin tatili bitti, ancak Hande Erçel'in fotoğrafları bitmedi. Hande Erçel son olarak Yunanistan gecelerinde kaslarını sergiledi. Ünlü isim, teknede ardı ardına pozlarını yayınladı, sosyal medyayı kavurdu. Hakan Sabancı da sevgilisinin bu pozlarına kayıtsız kalmadı.

Hande Erçel’den zifiri karanlıkta kas şov! Sevgilisi Hakan Sabancı kayıtsız kalmadı! Sen başka bir dünyadansın

Son günlerde kariyerinin adeta zirvesini yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor. Hande Erçel, cemiyet hayatının en bilinen Sabancı ailesiyle anılıyor. Çiftin aşkı artık sınırları aştı. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, buradan Portofino'ya geçmişti.

Hande Erçel’den zifiri karanlıkta kas şov! Sevgilisi Hakan Sabancı kayıtsız kalmadı! Sen başka bir dünyadansın

İtalyan basınının görüntülediği ünlü çiftin sahilde aşk dolu görüntüleri basına sızmıştı. Ünlü çift, sahilde sık sık romantik anlar yaşamıştı.

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Hande Erçel’den zifiri karanlıkta kas şov! Sevgilisi Hakan Sabancı kayıtsız kalmadı! Sen başka bir dünyadansın

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birlikte oldukları günden bu yana sıkça yurt dışı tatilleriyle gündem oluyor.

Hande Erçel’den zifiri karanlıkta kas şov! Sevgilisi Hakan Sabancı kayıtsız kalmadı! Sen başka bir dünyadansın

Aşkları dolu dizgin devam eden ikili Yunanistan'da tatil yapmıştı.

Hande Erçel’den zifiri karanlıkta kas şov! Sevgilisi Hakan Sabancı kayıtsız kalmadı! Sen başka bir dünyadansın

Sevgilisi Hakan Sabancı ile gezmeyelere doyamayan Hande Erçel, bikinili pozlarıyla ortalığı yıkmıştı.

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