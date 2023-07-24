Giriş Tarihi: 24.07.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 15:25

Hande Erçel'den zifiri karanlıkta kas şov! Sevgilisi Hakan Sabancı kayıtsız kalmadı! "Sen başka bir dünyadansın"

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, buradan İtalya'ya geçti. İtalya plajlarında keyif yapan Erçel, bikinili pozlarıyla da adeta şov yapmıştı. Bu kez aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı soluğu Yunanistan'da almıştı. Aşkları sınırları aşan ikilinin tatili bitti, ancak Hande Erçel'in fotoğrafları bitmedi. Hande Erçel son olarak Yunanistan gecelerinde kaslarını sergiledi. Ünlü isim, teknede ardı ardına pozlarını yayınladı, sosyal medyayı kavurdu. Hakan Sabancı da sevgilisinin bu pozlarına kayıtsız kalmadı.