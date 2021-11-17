Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yüsra Geyik Camdaki Kız'da! Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 09:25

Yüsra Geyik Camdaki Kız'da! Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı. Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu. 31 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle izleyecek olan hayranları heyecanlanırken güzel oyuncu sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. İşte Camdaki Kız'da Muzo'nun kız arkadaşını canlandıracak.olan Yüsra Geyik'in iddialı pozları...

Yüsra Geyik Camdaki Kız’da! Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik sezon finalinde uzun yıllardır yer aldığı diziye veda etmişti.

Yüsra Geyik Camdaki Kız’da! Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yüsra Geyik Camdaki Kız’da! Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!

Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu.

Yüsra Geyik Camdaki Kız’da! Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!

31 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle izleyecek olan hayranları heyecanlanırken güzel oyuncu sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Yüsra Geyik Camdaki Kız’da! Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!

Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

SON DAKİKA