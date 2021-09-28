Yüsra Geyik siyah mayosu ile adeta kuğu gibi... Arka Sokaklar’ın Zeliş’i sosyal medyayı yaktı geçti

Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl boyunca canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, geçtiğimiz sezon finaliyle birlikte yapımdan ayrılarak herkesi çok şaşırtmıştı. Genç oyuncu henüz yeni bir projeyle el sıkışmasa da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.