Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yüsra Geyik siyah mayosu ile adeta kuğu gibi... Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sosyal medyayı yaktı geçti
Giriş Tarihi: 28.09.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 16:41

Yüsra Geyik siyah mayosu ile adeta kuğu gibi... Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sosyal medyayı yaktı geçti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik kendine hayran bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik sezon finalinde uzun yıllardır yer aldığı diziye veda etmişti. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 31 yaşında. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik büyük beğeni topluyor. Yüsra Geyik'in sosyal medya paylaşımları yaktı geçti. Siyah mayosu ile poz veren Yüsra Geyik'e övgüler yağdı... İşte Yüsra Geyik'in mayolu pozu...

Yüsra Geyik siyah mayosu ile adeta kuğu gibi... Arka Sokaklar’ın Zeliş’i sosyal medyayı yaktı geçti

Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl boyunca canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, geçtiğimiz sezon finaliyle birlikte yapımdan ayrılarak herkesi çok şaşırtmıştı. Genç oyuncu henüz yeni bir projeyle el sıkışmasa da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yüsra Geyik siyah mayosu ile adeta kuğu gibi... Arka Sokaklar’ın Zeliş’i sosyal medyayı yaktı geçti

Yüsra Geyik, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yüsra Geyik siyah mayosu ile adeta kuğu gibi... Arka Sokaklar’ın Zeliş’i sosyal medyayı yaktı geçti

15 yıl boyunca rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan genç oyuncu henüz yeni bir projeyle anlaşmış değil.

Yüsra Geyik siyah mayosu ile adeta kuğu gibi... Arka Sokaklar’ın Zeliş’i sosyal medyayı yaktı geçti

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle özdeşleşen genç oyuncunun sıradaki projesi hayranları tarafından çok merak ediliyor.

Yüsra Geyik siyah mayosu ile adeta kuğu gibi... Arka Sokaklar’ın Zeliş’i sosyal medyayı yaktı geçti

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Yüsra Geyik, son pozlarıyla hayranlarından bir kere daha tam not aldı.

SON DAKİKA