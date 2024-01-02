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Giriş Tarihi: 02.01.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 14:30

Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar! "Doğduğum eve dönüyorum"

Şarkıcı Yusuf Güney radikal bir karar aldı. Yusuf Güney de şehirden kaçan ünlüler kervanına katıldı. Şarkıcı Yusuf Güney, bir AVM'de objektiflere yansıdı. Bir süre yeni yıl için alışveriş yapıp sezonluk ürünleri inceleyen şarkıcı, "Doğduğum eve dönüyorum. Önümüzdeki hafta Londra'ya taşınacağım, orada dijital platformlara içerik üreteceğiz. Single çıkaracağım, söz ve beste hazır bekliyor. Artık buralardan sıkıldım. Son alışverişlerimi yapıyorum, temelli döneceğim artık" ifadelerini kullandı.

Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar! Doğduğum eve dönüyorum

Ev sahibi ile kira zammına rağmen 50 bin TL talebi nedeniyle sıkıntılı süreç yaşadığını açıklayan Yusuf Güney, İngiltere'ye kesin dönüş kararını uygulamaya koymak için harekete geçti. Son olarak haziran 2022'de 'Boş Kafalar' adlı single çıkaran şarkıcı, müzik kariyerine dair Londra'da yapacağı çalışmaları anlattı.

Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar! Doğduğum eve dönüyorum

5 Haziran 1984 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Yusuf Güney, 14 yaşına kadar burada yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşınmıştı. 2006 yılında Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği konserde sanatçıyla tanışan Güney, müzik dünyasına adım atıp, yeniden Türkiye'ye gelmişti.

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Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar! Doğduğum eve dönüyorum

Milliyet'in haberine göre; Yusuf Güney, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Bir süre yeni yıl için alışveriş yapıp sezonluk ürünleri inceleyen şarkıcı, "Doğduğum eve dönüyorum. Önümüzdeki hafta Londra'ya taşınacağım, orada dijital platformlara içerik üreteceğiz.

Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar! Doğduğum eve dönüyorum

Single çıkaracağım, söz ve beste hazır bekliyor. Artık buralardan sıkıldım. Son alışverişlerimi yapıyorum, temelli döneceğim artık" ifadelerini kullandı.

Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar! Doğduğum eve dönüyorum

Yılbaşı tarzıyla dikkat çeken 39 yaşındaki şarkıcı, basın mensuplarına "iyi yıllar" diledikten sonra vale noktasına bıraktığı aracını teslim alıp AVM'den ayrıldı.

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