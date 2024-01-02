Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar! "Doğduğum eve dönüyorum"

Ev sahibi ile kira zammına rağmen 50 bin TL talebi nedeniyle sıkıntılı süreç yaşadığını açıklayan Yusuf Güney, İngiltere'ye kesin dönüş kararını uygulamaya koymak için harekete geçti. Son olarak haziran 2022'de 'Boş Kafalar' adlı single çıkaran şarkıcı, müzik kariyerine dair Londra'da yapacağı çalışmaları anlattı.