Giriş Tarihi: 02.01.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
14:30
Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar! "Doğduğum eve dönüyorum"
Şarkıcı Yusuf Güney radikal bir karar aldı. Yusuf Güney de şehirden kaçan ünlüler kervanına katıldı. Şarkıcı Yusuf Güney, bir AVM'de objektiflere yansıdı. Bir süre yeni yıl için alışveriş yapıp sezonluk ürünleri inceleyen şarkıcı, "Doğduğum eve dönüyorum. Önümüzdeki hafta Londra'ya taşınacağım, orada dijital platformlara içerik üreteceğiz. Single çıkaracağım, söz ve beste hazır bekliyor. Artık buralardan sıkıldım. Son alışverişlerimi yapıyorum, temelli döneceğim artık" ifadelerini kullandı.