Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Yüz nakli mi yaptırdın?" İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 10:37

"Yüz nakli mi yaptırdın?" ile tanınan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

yarışmasıyla ünlenen geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Ayşegül Melisa Doğan katıldığı canlı yayında estetik itirafında bulunmuştu. Katıldığı stil yarışmasından sonra ünlenen Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimine "Yüz nakli mi yaptırdın" eleştirileri yağmıştı. Ayşegül Melisa Doğan son hali ile 'ın kız kardeşi 'a ve 'a benzetildiğini dile getirmişti. sosyal medyanın diline düştü... İşte ...

Yüz nakli mi yaptırdın? İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

yarışmasıyla ünlenen geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Ayşegül Melisa Doğan katıldığı canlı yayında estetik itirafında bulunmuştu.

Yüz nakli mi yaptırdın? İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Katıldığı stil yarışmasından sonra ünlenen 'ın değişimine "Yüz nakli mi yaptırdın" eleştirileri yağmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yüz nakli mi yaptırdın? İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

son hali ile 'ın kız kardeşi 'a ve 'a benzetildiğini dile getirmişti. sosyal medyanın diline düştü... İşte ...

Yüz nakli mi yaptırdın? İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

estetiklerini böyle sıralamıştı..

Yüz nakli mi yaptırdın? İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

"Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine.... .

SON DAKİKA