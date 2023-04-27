Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:06
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
16:41
"Yüz nakli yaptırdım diyebilirim" Gülşah Saraçoğlu doğal olan yerlerini açıkladı!
Ünlü tasarımcı Gülşah Saraçoğlu yer aldığı moda programlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Ünlü isimler için tasarladığı iddialı kıyafetlerin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça magazin gündeminde yer bulan Gülşah Saraçoğlu, katıldığı bir programda estetik tutkusundan bahsetti. Saraçoğlu doğal olan yerlerini açıkladı.