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Haberler Galeri "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim" Gülşah Saraçoğlu doğal olan yerlerini açıkladı!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 16:41

"Yüz nakli yaptırdım diyebilirim" Gülşah Saraçoğlu doğal olan yerlerini açıkladı!

Ünlü tasarımcı Gülşah Saraçoğlu yer aldığı moda programlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Ünlü isimler için tasarladığı iddialı kıyafetlerin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça magazin gündeminde yer bulan Gülşah Saraçoğlu, katıldığı bir programda estetik tutkusundan bahsetti. Saraçoğlu doğal olan yerlerini açıkladı.

Yüz nakli yaptırdım diyebilirim Gülşah Saraçoğlu doğal olan yerlerini açıkladı!

Tasarımları, paylaşımları ve jüri üyeliği yaptığı moda programlarındaki eğlenceli kimliğiyle adından söz ettiren başarılı modacı Gülşah Saraçoğlu, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu.

Yüz nakli yaptırdım diyebilirim Gülşah Saraçoğlu doğal olan yerlerini açıkladı!

Verdiği kilolar ve estetiklerle bambaşka biri olan Saraçoğlu, doğal olan yerlerini açıkladı.

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Yüz nakli yaptırdım diyebilirim Gülşah Saraçoğlu doğal olan yerlerini açıkladı!

Yaptırdığı işlemler sonrası adeta bambaşka biri olan Gülşah Saraçoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" demişti.

Yüz nakli yaptırdım diyebilirim Gülşah Saraçoğlu doğal olan yerlerini açıkladı!

'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programına konuk olan ünlü modacı, estetik tutkusundan bahsederken çarpıcı ifadeler kullandı.

Yüz nakli yaptırdım diyebilirim Gülşah Saraçoğlu doğal olan yerlerini açıkladı!

Doğallığı hiç sevmediğini ve estetiğe düşkün olduğunu söyleyen ünlü modacı, şöyle konuştu:

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