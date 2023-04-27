"Yüz nakli yaptırdım diyebilirim" Gülşah Saraçoğlu doğal olan yerlerini açıkladı!

Yaptırdığı işlemler sonrası adeta bambaşka biri olan Gülşah Saraçoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" demişti.