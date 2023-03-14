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Haberler Galeri 'Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Birkan Sokullu'nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 14.03.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 13:52

'Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Birkan Sokullu'nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Son olarak Ebru Şahin ile başrollerini paylaştığı yeni dizi 'Yüz Yıllık Mucize' ile ekranlara geri dönen Birkan Sokullu takipçilerini şaşırttı. Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyada gündem oldu. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri olay yarattı. Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu hayranlarını adeta şoke etti. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu. İşte Birkan Sokullu'nun çok konuşulan yıllar önceki hali...

’Yüz Yıllık Mucize’nin yıldızı Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Yer aldığı dizilerdeki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyada bomba etkisi yarattı. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı yıllar sonra ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri sosyal medyada çok konuşuldu.

’Yüz Yıllık Mucize’nin yıldızı Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu hayranlarını şaşırttı.

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’Yüz Yıllık Mucize’nin yıldızı Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu.

’Yüz Yıllık Mucize’nin yıldızı Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu!

İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali...

’Yüz Yıllık Mucize’nin yıldızı Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Yakışıklı oyuncu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde rol aldı.

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