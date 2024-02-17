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Haberler Galeri Yüzündeki değişimle dikkat çekmişti... Rafet El Roman'ın ilginç dansı gündem oldu!
Giriş Tarihi: 17.02.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 16:39

Yüzündeki değişimle dikkat çekmişti... Rafet El Roman'ın ilginç dansı gündem oldu!

Günümüzde artış gösteren estetik furyası eskiden kadınları kapsarken şimdilerde pek çok erkek de yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme geliyor. Özellikle ünlüler dünyasında da kendini gösteren estetik operasyonları, kimi zaman ölçülü yapılsa da kimi zaman da dozu kaçabiliyor. Bu isimlerden biri olarak sosyal medyaya damga vuran Rafet El Roman... Şiş görünen yüzüyle verdiği röportajla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, konuşmakta ve gülmekte zorluk yaşamıştı. Eleştirilere karşı daha fazla sessiz kalamayan ünlü şarkıcı ise botoks yaptırdığını itiraf etmişti. Son olarak yüzündeki değişimle dikkat çeken Rafet El Roman'ın ilginç dansı gündem oldu.

Yüzündeki değişimle dikkat çekmişti... Rafet El Roman’ın ilginç dansı gündem oldu!

Üç çocuk babası Rafet El Roman GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etmişti. Şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile yaşadığı aşkla konuşulan Rafet El Roman, son günlerde yüzündeki değişiklikle gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı estetik kervanına dahil olup yüzüne botoks işlemi yaptırmıştı. Magazin gündeminden düşmeyen 55 yaşındaki sanatçı, estetik kervanına dahil oldu ve yüzüne botoks işlemi yaptırdı.

Yüzündeki değişimle dikkat çekmişti... Rafet El Roman’ın ilginç dansı gündem oldu!

Hayranlarının dahi tanımakta zorlandığı şarkıcı, gelen sert eleştirilerin ardından pişmanlığını dile getirmişti. Hayranları tarafından sert eleştirilerin hedefi haline gelen El Roman'a "Kuşum Aydın'a dönmüşsün Rafet!", "Kaşları vicdanına kadar çektirmiş", "Keşke konuşabilse neler anlatacak da öyle bir çektirmiş ki konuşamıyor" gibi yorumlar gelmişti.

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Yüzündeki değişimle dikkat çekmişti... Rafet El Roman’ın ilginç dansı gündem oldu!

Eleştirilere karşı daha fazla sessiz kalamayan ünlü şarkıcı ise geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak konuya açıklık getirmişti.

Yüzündeki değişimle dikkat çekmişti... Rafet El Roman’ın ilginç dansı gündem oldu!

Botoks yaptırdığını itiraf eden ünlü isim, "Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım! Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam mı, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu!" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Yüzündeki değişimle dikkat çekmişti... Rafet El Roman’ın ilginç dansı gündem oldu!

Son dönemde estetik iddialarıyla gündem olan 55 yaşındaki şarkıcı, muhabirlerin yönelttiği "Oyuncuların sanatçıların geçirdiği estetik operasyonlarından sonra mimiklerini kullanamama gibi şikayetleri oluyor. Son geçirdiğiniz estetik operasyondan sonra mimiklerinizi kullanabiliyor musunuz?" sorusunu cevapladı.

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