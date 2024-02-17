Yüzündeki değişimle dikkat çekmişti... Rafet El Roman’ın ilginç dansı gündem oldu!

Hayranlarının dahi tanımakta zorlandığı şarkıcı, gelen sert eleştirilerin ardından pişmanlığını dile getirmişti. Hayranları tarafından sert eleştirilerin hedefi haline gelen El Roman'a "Kuşum Aydın'a dönmüşsün Rafet!", "Kaşları vicdanına kadar çektirmiş", "Keşke konuşabilse neler anlatacak da öyle bir çektirmiş ki konuşamıyor" gibi yorumlar gelmişti.