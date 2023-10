Giriş Tarihi: 17.10.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 10:24

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun gitaristi Can Tunaboylu sevgilisini darp etti mi? Ünlü oyuncu oğluna sahip çıktı!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubu birkez daha kadına şiddet haberiyle gündeme geldi. 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia etti. Aybike Çelik sosyal medya hesabından maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini de paylaştı. Morarmış gözünü ve kırılan kolunun fotoğrafını yayınlayan Aybike Çelik'e destek mesajları yağarken Can Tunaboylu'ya ise oyuncu annesi Ayşe Tunaboylu sahip çıktı. Can Tunaboylu sevgilisini gerçekten darp etti mi?