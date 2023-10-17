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Haberler Galeri 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun gitaristi Can Tunaboylu sevgilisini darp etti mi? Ünlü oyuncu oğluna sahip çıktı!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 10:24

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun gitaristi Can Tunaboylu sevgilisini darp etti mi? Ünlü oyuncu oğluna sahip çıktı!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubu birkez daha kadına şiddet haberiyle gündeme geldi. 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia etti. Aybike Çelik sosyal medya hesabından maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini de paylaştı. Morarmış gözünü ve kırılan kolunun fotoğrafını yayınlayan Aybike Çelik'e destek mesajları yağarken Can Tunaboylu'ya ise oyuncu annesi Ayşe Tunaboylu sahip çıktı. Can Tunaboylu sevgilisini gerçekten darp etti mi?

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun gitaristi Can Tunaboylu sevgilisini darp etti mi? Ünlü oyuncu oğluna sahip çıktı!

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu yine kadına şiddet iddiasıyla gündeme geldi! Geçen sene solist Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'u darp ettiği haberleriyle gündeme gelen grupta bu kez gitarist Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği haberleriyle tepkilerin odağı oldu.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun gitaristi Can Tunaboylu sevgilisini darp etti mi? Ünlü oyuncu oğluna sahip çıktı!

Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.

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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun gitaristi Can Tunaboylu sevgilisini darp etti mi? Ünlü oyuncu oğluna sahip çıktı!

Genç kadın, sosyal medya hesabından morarmış gözünün ve kırılan kolunun fotoğrafını yayınladı.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun gitaristi Can Tunaboylu sevgilisini darp etti mi? Ünlü oyuncu oğluna sahip çıktı!

"Arkadaşlar, 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim" diyen Aybike Çelik, açıklamalarına bu sözlerle devam etti:

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun gitaristi Can Tunaboylu sevgilisini darp etti mi? Ünlü oyuncu oğluna sahip çıktı!

13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim.

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