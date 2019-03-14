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için son görev! Acı ve hüzün

Trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu 'ın eşi için 'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Çeşme'de toprağa verildi.

Ceyhan TORLAK
Ceyhan TORLAK Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 14.03.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 16:40
Zafer Çika için son görev! Acı ve hüzün

'in Güzelbahçe ilçesinde salı gecesi meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu 'ın eşi için İzmir'de cenaze namazı kılındı. Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Çika'nın eşi Demet Akbağ, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, teknik direktör Yılmaz Vural, sporcu Şahika Ercümen ile sanatçılar Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirel, Sermiyan Midyat, Serhat Özcan, Şahan Gökbakar, Olgun Şimşek, Cezmi Baskın, gibi birçok ünlü isim katıldı.

Zafer Çika için son görev! Acı ve hüzün

Cami avlusuna yakınlarının desteğiyle gelen ve oğlu Ali Çika burada taziyeleri kabul etti. Akbağ'ın bu sırada taziyeye katılanların yakasındaki eşinin fotoğrafını alarak öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü.

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Zafer Çika için son görev! Acı ve hüzün

Akbağ'a kız kardeşi Sedef İybar ve yakınları destek olmaya çalıştı. - çiftinin 19 yaşındaki oğulları Ali Çika'yı da babasının tabutu başında birçok film ve projede annesi Akbağ'a rol arkadaşlığı yapan Yılmaz Erdoğan teselli etmeye çalıştı. Erdoğan, tabutun başında gözyaşı döken Ali Çika'ya koluna girerek destek oldu.

Zafer Çika için son görev! Acı ve hüzün

'nın tabutunun üzerine isminin yer aldığı 35 numaralı Galatasaray forması ve atkısının konulduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ve helallik alınmasının ardından Çika'nın tabutu omuzlara alınarak taşındı, bu sırada da tabuta dokunarak bir süre taşınmasına eşlik etti. Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a, Çeşme'de toprağa verilmek istediğini söylediği, vasiyeti gereği de burada son yolculuğuna uğurlandı.

Zafer Çika için son görev! Acı ve hüzün

Cenaze törenine katılan Fatih Terim, "Çok sevdiğim, çok iyi bir dostumdu. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun, toprağı bol olsun. Çok iyi bir dostu kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Allah, Demet'e de Ali'ye de sabır versin" dedi.

Zafer Çika için son görev! Acı ve hüzün

Yılmaz Vural da Çika'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, " ile 2 gün önce Çeşme'de buluşacaktık hep beraber ama nasip değilmiş. Allah rahmet eylesin başımız sağ olsun." diye konuştu.

Cenaze törenine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin de çelenk gönderdiği görüldü.

Zafer Çika için son görev! Acı ve hüzün

NE OLMUŞTU?

Geçen salı günü saat 18.30 sıralarında - Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı kamyonette bulunan , ağır yaralanmıştı. Emniyet kemeri takılı olmayan Çika, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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