Zafer Çika için son görev! Acı ve hüzün

Yılmaz Vural da Çika'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, "Zafer Çika ile 2 gün önce Çeşme'de buluşacaktık hep beraber ama nasip değilmiş. Allah rahmet eylesin başımız sağ olsun." diye konuştu.

Cenaze törenine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin de çelenk gönderdiği görüldü.