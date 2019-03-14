Zafer Çika için son görev! Acı ve hüzün

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde salı gecesi meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika için İzmir'de cenaze namazı kılındı. Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Çika'nın eşi Demet Akbağ, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, teknik direktör Yılmaz Vural, sporcu Şahika Ercümen ile sanatçılar Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirel, Sermiyan Midyat, Serhat Özcan, Şahan Gökbakar, Olgun Şimşek, Cezmi Baskın, gibi birçok ünlü isim katıldı.