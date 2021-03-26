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Haberler Galeri Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Bahar Şahin’den esprili paylaşım! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

ile yıldızı parlayan ’den esprili ! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

'' dizisindeki karakteriyle yıldızı parlayan sosyal medyada gündem oldu. Bahar Şahin, esprili bir yaparak takipçilerini güldürdü. Bahar Şahin paylaşımına 'Ben büyüyünce güzel olucam' notunu ekleyerek dikkatleri üzerine topladı. Uzun bir süredir '' oyuncusu ile aşk yaşayan genç oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar da ilgi odağı olmayı başarıyor. 23 yaşındaki oyuncunun son paylaşımından sonra makyajsız hali ise merak konusu oldu. İşte merak edenler için Bahar Şahin'in makyajsız hali …

Giriş Tarihi: 26.03.2021 07:45 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 07:57
Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Bahar Şahin’den esprili paylaşım! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Son dönemin adından sıkça söz ettiren oyuncularından olan ve dizisiyle büyük bir yükseliş yakalayan güzel isim , son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Bahar Şahin’den esprili paylaşım! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırmıştı.

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Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Bahar Şahin’den esprili paylaşım! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

paylaşımları ile sık sık magazin gündemine konu olan oyuncusu olan sevgilisi ile zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Bahar Şahin’den esprili paylaşım! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak başrol oynayacağı dizisinden ayrılmak zorunda kalan , daha sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Bahar Şahin’den esprili paylaşım! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

AMELİYAT OLACAK

Şahin, karın ağrısı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan testler sonucu korona değil yumurtalıklarından sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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