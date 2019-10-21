Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'ye mesaj var!

Aras Bulut İynemli'nin zihinsel engelli bir babayı canlandırdığı performansı birçok kişi gibi Bahar Şahin'i de derinden etkiledi. Bahar Şahin paylaşımın " Aras Bulut İynemli, oyunculuğu ile bana göre açık farkla 'yılın oyuncusu' tartışmasız. Bir insan bu kadar mı şahane hem babayı hem de engelli birini canlandırır. Hem güldürdü, hem ağlattı. Eline, emeğine sağlık " sözlerine yer verdi... Güzelliği ve yeteneği ile son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan genç oyuncu Bahar Şahin internette en çok aratılan isimlerden. Özellikle ufak tefek görüntüsü ile oynadığı karakterin verdiği etkiyle 'Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kaç yaşında?' sorusunun cevabı çok merak ediliyor. İşte Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...