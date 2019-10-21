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  • Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'ye mesaj var!

'un Ceren'i 'den 'un Yamaç'ı 'ye mesaj var!

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan iki genç oyuncu, 'un Ceren'i ve 'un Yamaç'ı . Hayat verdikleri karakterlerle izleyiciden tam not alan başarılı oyuncular sosyal medyadan birbirlerine destek olmayı da ihmal etmiyorlar. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Çukur dizisinde Yamaç karakteri ile izlediğimiz Aras Bulut İynemli son dönemin en beğenilen erkek oyuncularından. Hala vizyonda olan sinema filmindeki oyunculuğu ile sinema severleri büyüleyen Aras Bulut İynemli'ye oyuncu arkadaşı Bahar Şahin'den övgü dolu bir mesaj geldi. Aras Bulut İynemli'nin zihinsel engelli bir babayı canlandırdığı performansı birçok kişi gibi Bahar Şahin'i de derinden etkiledi. Bahar Şahin paylaşımın " Aras Bulut İynemli, oyunculuğu ile bana göre açık farkla 'yılın oyuncusu' tartışmasız..." sözlerine yer verdi... Güzelliği ve yeteneği ile son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan genç oyuncu Bahar Şahin internette en çok aratılan isimlerden. Özellikle ufak tefek görüntüsü ile oynadığı karakterin verdiği etkiyle ' kaç yaşında?' sorusunun cevabı çok merak ediliyor. İşte Zalim İstanbul'un Ceren'i ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 06:45 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 07:09
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'ye mesaj var!

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan iki genç oyuncu, 'un Ceren'i ve 'un Yamaç'ı . Hayat verdikleri karakterlerle izleyiciden tam not alan başarılı oyuncular sosyal medyadan birbirlerine destek olmayı da ihmal etmiyorlar. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Çukur dizisinde Yamaç karakteri ile izlediğimiz Aras Bulut İynemli son dönemin en beğenilen erkek oyuncularından. Hala vizyonda olan sinema filmindeki oyunculuğu ile sinema severleri büyüleyen Aras Bulut İynemli'ye oyuncu arkadaşı Bahar Şahin'den övgü dolu bir mesaj geldi.

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'ye mesaj var!

'nin zihinsel engelli bir babayı canlandırdığı performansı birçok kişi gibi 'i de derinden etkiledi. Bahar Şahin paylaşımın " Aras Bulut İynemli, oyunculuğu ile bana göre açık farkla 'yılın oyuncusu' tartışmasız. Bir insan bu kadar mı şahane hem babayı hem de engelli birini canlandırır. Hem güldürdü, hem ağlattı. Eline, emeğine sağlık " sözlerine yer verdi... Güzelliği ve yeteneği ile son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan genç oyuncu Bahar Şahin internette en çok aratılan isimlerden. Özellikle ufak tefek görüntüsü ile oynadığı karakterin verdiği etkiyle ''un Ceren'i Bahar Şahin kaç yaşında?' sorusunun cevabı çok merak ediliyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'ye mesaj var!

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17 Mart 1972

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'ye mesaj var!
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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'ye mesaj var!

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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'ye mesaj var!
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'ye mesaj var!

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