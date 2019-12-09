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  • Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü…

’un Seher’i ’un ikizleri büyüdü…

ile 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde ve adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 10 yaşında. Ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. 'un Seher'i, zaman zaman sosyal medyadan çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor. Zalim 'un Seher'i Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok beğenildi. Güzel oyuncunun ikizleriyle yaptığı son paylaşıma, takipçileri tarafından yorum yağdı. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz…

Giriş Tarihi: 09.12.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 08:22
Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü…

Ünlü oyuncu ile 'ın ikizleri büyüdü. 2009 yılında doğan ve 'i görenler hayret ediyor. Son günlerde dizisiyle gündemde olan Deniz Uğur sık sık yaptığı paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güzel oyuncunun ikizleriyle yaptığı son paylaşım ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Zalim 'un Seher'i Deniz Uğur'un ikizlerinin son halini görenler çok şaşırdı. Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz güzelliği ile oğlu Poyraz Deniz ise yakışıklılığı ile dikkat çekti. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- INSTAGRAM- TWİTTER

Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü…

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

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Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü…
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Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü…
Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü…
Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü…
Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü…

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