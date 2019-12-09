Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü…

Ünlü oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri büyüdü. 2009 yılında doğan Mina Deniz ve Poyraz Deniz'i görenler hayret ediyor. Son günlerde Zalim İstanbul dizisiyle gündemde olan Deniz Uğur sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güzel oyuncunun ikizleriyle yaptığı son paylaşım ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur'un ikizlerinin son halini görenler çok şaşırdı. Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz güzelliği ile oğlu Poyraz Deniz ise yakışıklılığı ile dikkat çekti. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

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