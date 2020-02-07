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  • Zalim İstanbul’un Şeniz’i Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil! Estetiksiz fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı!

Zalim ’un Şeniz’i bu kez bildiğiniz gibi değil! Estetiksiz fotoğrafları tam bir !

Zalim 'un kötü kalpli güzel kadını Şeniz'i 'ın estetiksiz halini görenler gözlerine inanamıyor. Sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafın altına "Tanrı kadını yarattı" ve benzeri birçok iltifat alan Mine Tugay'ın ise adeta oldu. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren, paylaşımları ile olay yaratan Mine Tugay yine gündemde. Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğraflarını görenler tam bir harikası olduğunu söylediler. Eski fotoğraflarına bakıldığında Mine Tugay'ın yüz hatlarının yuvarlak olduğu görülebiliyor. Burun estetiği, çene inceltme, elmacık kemiklerde bir miktar dolgu ve kaş değişikliği. En azından bilinenler bunlar. Estetik müdahalelere başvuran sadece Mine Tugay değil tabi ki. İşte estetik yaptırdıktan sonra büyük bir değişim yaşayan ünlü oyuncu Mine Tugay ve diğer ünlü isimler…

Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 11:42
Zalim İstanbul’un Şeniz’i Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil! Estetiksiz fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı!

Ünlülerin değişimleri hepimizi bazen şaşırtıyor. Kimisi yaş aldıkça değişiyor, kimisi de müdahalelere başvuruyor. Ünlü oyuncu 'da estetik yaptırdıktan sonra büyük bir değişim yaşadı. Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları yeniden gündemde. Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın, sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları paylaşılmaya başlandı. 40 yaşında olan oyuncu Mine Tugay, şimdiler güzelliği ile adından söz ettirirken, paylaşılan estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Zalim İstanbul’un Şeniz’i Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil! Estetiksiz fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı!

ZARA

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Zalim İstanbul’un Şeniz’i Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil! Estetiksiz fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı!
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Zalim İstanbul’un Şeniz’i Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil! Estetiksiz fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı!
Zalim İstanbul’un Şeniz’i Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil! Estetiksiz fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı!
Zalim İstanbul’un Şeniz’i Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil! Estetiksiz fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı!

EBRU YAŞAR

Zalim İstanbul’un Şeniz’i Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil! Estetiksiz fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı!
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