Zara'nın annesiyle olan fotoğraf olay oldu!

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi herkesi çok şaşırttı. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak annesi ve kardeşiyle olan paylaşımları ile gündem olan Zara'nın annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. Şarkıcı Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. Zara'nın annesinin güzelliği dikkat çekti.