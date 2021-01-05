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'nın annesiyle olan fotoğraf olay oldu!

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı gerçek adıyla son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi herkesi çok şaşırttı. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak annesi ve kardeşiyle olan paylaşımları ile gündem olan Zara'nın annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. Şarkıcı Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. Zara'nın annesinin güzelliği dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 05.01.2021 18:49 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 18:51
Zara'nın annesiyle olan fotoğraf olay oldu!

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı gerçek adıyla son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi herkesi çok şaşırttı. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak annesi ve kardeşiyle olan paylaşımları ile gündem olan Zara'nın annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. Şarkıcı Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. Zara'nın annesinin güzelliği dikkat çekti.

Zara'nın annesiyle olan fotoğraf olay oldu!

Ünlü sanatçı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Zara'nın annesiyle olan fotoğraf olay oldu!

En son annesiyle olan fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı , 'Şanslıyım... Annem, kız kardeşim ve ben Ocak ayını kapmış bulunuyoruz... İyi ki doğdunuz bir tanelerim' diyerek annesinin ve ablasının doğum gününü kutladı.

Zara'nın annesiyle olan fotoğraf olay oldu!

Güzel şarkıcının annesine çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Zara'nın annesiyle olan fotoğraf olay oldu!

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