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  • Zehra Çilingiroğlu estetik mi yaptırdı? Zehra Çilingiroğlu’nu ilk bakışta kimse tanıyamadı!

mi yaptırdı? Zehra Çilingiroğlu’nu ilk bakışta kimse tanıyamadı!

ve 'nun kızı , arkadaşı Gülnur Güneş'in kınasına katıldı. Zehra Çilingiroğlu güzelliği ile büyüledi. Zehra Çilingiroğlu'nun makyajından mı yoksa dudaklarındaki değişiklikten mi? İlk bakışta Zehra Çilingiroğlu'nu kimse tanıyamadı. Zehra Çilingiroğlu'nun bu değişimine kimi takipçileri mi yaptırdı? Yorumu yaptı. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu, annesi Hülya Avşar gibi her yaptığı ile kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilk kez birlikte basına poz vermişti. Zehra Çilingiroğlu kıyafetleriyle, tarzıyla ve aşk hayatıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Daha önce ki tarzıyla günlerce konuşulan Zehra Çilingiroğlu bu tarzıyla günlerce konuşulacak gibi. İşte her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zehra Çilingiroğlu ve diğer ünlü isimler...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 07:33 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 07:47
Zehra Çilingiroğlu estetik mi yaptırdı? Zehra Çilingiroğlu’nu ilk bakışta kimse tanıyamadı!

ve 'nun kızı , katıldığı bir davette güzelliği ile büyüledi. Zehra Çilingiroğlu, güzelliği ile adından söz ettirdi. Zehra Çilingiroğlu, pullu kolları tüy detaylı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Gün geçtikçe güzelliğine güzellik katan Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bıraktı. 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'na sosyal medya kullanıcılarından da övgü yağdı. Takipçiler, Çilingiroğlu'nun güzelliği karşısında "Maşallah" demekten kendini alamadı. Geçtiğimiz günlerde Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilk kez birlikte basına poz vermişti. Zehra Çilingiroğlu'nun takipçileri ilk bakışta tanıyamadıklarını söyledi. Bazı takipçileri Zehra Çilingiroğlu'nun yaptırmış olabileceği yorumunu yaptı. İşte Zehra Çilingiroğlu ve estetik yaptıran diğer ünlü isimler…

Zehra Çilingiroğlu estetik mi yaptırdı? Zehra Çilingiroğlu’nu ilk bakışta kimse tanıyamadı!

ZARA

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Zehra Çilingiroğlu estetik mi yaptırdı? Zehra Çilingiroğlu’nu ilk bakışta kimse tanıyamadı!
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Zehra Çilingiroğlu estetik mi yaptırdı? Zehra Çilingiroğlu’nu ilk bakışta kimse tanıyamadı!
Zehra Çilingiroğlu estetik mi yaptırdı? Zehra Çilingiroğlu’nu ilk bakışta kimse tanıyamadı!
Zehra Çilingiroğlu estetik mi yaptırdı? Zehra Çilingiroğlu’nu ilk bakışta kimse tanıyamadı!

EBRU YAŞAR

Zehra Çilingiroğlu estetik mi yaptırdı? Zehra Çilingiroğlu’nu ilk bakışta kimse tanıyamadı!
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