Zehra Çilingiroğlu estetik mi yaptırdı? Zehra Çilingiroğlu’nu ilk bakışta kimse tanıyamadı!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, arkadaşı Gülnur Güneş'in kınasına katıldı. Zehra Çilingiroğlu güzelliği ile büyüledi. Zehra Çilingiroğlu'nun makyajından mı yoksa dudaklarındaki değişiklikten mi? İlk bakışta Zehra Çilingiroğlu'nu kimse tanıyamadı. Zehra Çilingiroğlu'nun bu değişimine kimi takipçileri estetik mi yaptırdı? Yorumu yaptı. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu, annesi Hülya Avşar gibi her yaptığı ile kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilk kez birlikte basına poz vermişti. Zehra Çilingiroğlu kıyafetleriyle, tarzıyla ve aşk hayatıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Daha önce ki tarzıyla günlerce konuşulan Zehra Çilingiroğlu bu tarzıyla günlerce konuşulacak gibi. İşte her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zehra Çilingiroğlu ve diğer ünlü isimler...