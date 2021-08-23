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Haberler Galeri Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan abla kardeş pozu!
Giriş Tarihi: 23.08.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 13:46

Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan abla kardeş pozu!

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti. Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Oldukça kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile abla kardeş pozu verdi. Kaya Çilingiroğlu'nun çocukları Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu paylaşımına ilk yorum eski eşi Hülya Avşar'dan geldi. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile pozu...

Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’ndan abla kardeş pozu!

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra evlendiği Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya'nın doğum gününü kutladı. Avşar fotoğrafa hemen yorum yaptı.

Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’ndan abla kardeş pozu!

Kaya Çilingiroğlu kızı ve oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

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Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’ndan abla kardeş pozu!

Çilingiroğlu Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti.

Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’ndan abla kardeş pozu!

Ünlü yorumcu, Instagram hesabından Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutladı.

Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’ndan abla kardeş pozu!

Kaya Çilingiroğlu paylaşıma "İyi ki bizi seçmişsin" notunu düştü.

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