Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'na sımsıkı sarıldı! Abla kardeşin pozu sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 24.08.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 09:42

Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'na sımsıkı sarıldı! Abla kardeşin pozu sosyal medyayı salladı

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti. Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Oldukça kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile abla kardeş pozu verdi. Kaya Çilingiroğlu'nun çocukları Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu paylaşımına ilk yorum eski eşi Hülya Avşar'dan geldi. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile pozu...

Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’na sımsıkı sarıldı! Abla kardeşin pozu sosyal medyayı salladı

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra evlendiği Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya'nın doğum gününü kutladı. Avşar fotoğrafa hemen yorum yaptı.

Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’na sımsıkı sarıldı! Abla kardeşin pozu sosyal medyayı salladı

Kaya Çilingiroğlu kızı ve oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’na sımsıkı sarıldı! Abla kardeşin pozu sosyal medyayı salladı

Çilingiroğlu Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti.

Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’na sımsıkı sarıldı! Abla kardeşin pozu sosyal medyayı salladı

Ünlü yorumcu, Instagram hesabından Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutladı.

Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’na sımsıkı sarıldı! Abla kardeşin pozu sosyal medyayı salladı

Kaya Çilingiroğlu paylaşıma "İyi ki bizi seçmişsin" notunu düştü.

SON DAKİKA