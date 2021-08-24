Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’na sımsıkı sarıldı! Abla kardeşin pozu sosyal medyayı salladı

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti. Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Oldukça kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile abla kardeş pozu verdi. Kaya Çilingiroğlu'nun çocukları Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu paylaşımına ilk yorum eski eşi Hülya Avşar'dan geldi. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile pozu...