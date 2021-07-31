Zehra Çilingiroğlu’nun yeni imajı şaşırttı! Bakan dönüp bir daha baktı

Güzel oyuncu Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu yeni imajıyla magazin gündemine damga vurdu. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrılmıştı. Bir mağazada alışveriş yaparken görüntülenen Zehra Çilingiroğlu, yeni imajı hakkında, "Denemek istedim. Çok hoşuma gitti. Annem ve arkadaşlarımda yeni stilimi beğendi" dedi. Zehra Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir kalbi boş olan Zehra ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Görenler 'Zehra iğne ipliğe döndü' diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bıraktırıyor…