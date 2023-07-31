Zeliş, Mehmet ile ilgili gerçeklerle yüzleşti!

7.Bölümde Neler Yaşandı?

Şakir'in Mehmet hakkındaki acı sözlerini duyan Zeliş beyninden vurulmuşa döndü. Mehmet'e sırılsıklam âşık, ancak babasının sözünü çiğnemeye de niyeti yok. Bu nedenle Zeliş, içi kan ağlasa da kalbini sarı çizmeliye kapatıp, kendi hayatına bakmak için karar verdi. Zeliş, Mehmet'i kendinden uzaklaştırmak, soğutmak için türlü bahaneler uydurdu. Bu sırada festival zamanı başladı ve herkesin işine gücüne bakması gerekti. Bu süreçte en çok da Mehmet çalıştı, Zeliş'in peşinde dolanmadı. Çünkü Zeliş, işleri yoluna koyduğunda bir kısmet bulup evlenmek istediği yalanını ortaya attı. Zeliş'in düşünmeden konuştuğu bu yalan Mehmet'i şoka uğratırken Soner'in de ekmeğine yağ sürdü. Soner, Zeliş'le evliliğin yakın olduğunu düşündü ve bunu ilan etmekten geri durmadı.