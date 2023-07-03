Zerrin özer GÜNAYDIN'a konuştu! "Bu tipinle kimse seni izlemez deyip alay ettiler"

KEŞKELERİM ÇOK FAZLA

Müzikte keşke dediğiniz bir şey var mı?

Keşke kelimesini hiç sevmem aslında. Bana göre acizliği anlatan bir kelime keşke. Maalesef benim hayatımda da çok keşkelerim var. Gitsene kızım Amerika'ya, niye gitmedin? Amerika'ya konser için gittiğimizde misafir olarak katıldığımız bir Amerikan caz kulübünde sahneye çıkardılar beni ve şarkı söylediğim zaman herkes ayakta dakikalarca alkışladı. Burada kalıp acilen bir albüme girmem gerektiğini söyleyen önemli kişiler vardı. Hatta kulübün patronu peşimi bırakmadı. Türkiye'ye işlemler için döndüğümde gizlice hazırlıklarımı yaparken anneme yakalandım ve tabii ki gidemedim. Bu hikaye aslında çok acıdır...