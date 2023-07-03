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Giriş Tarihi: 03.07.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 08:22

Zerrin özer GÜNAYDIN'a konuştu! "Bu tipinle kimse seni izlemez deyip alay ettiler"

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, GÜNAYDIN'a samimi açıklamalar yaptı. Tuba Kalçık'a konuşan Özer,
çocukluk döneminde yaşadıklarını, büyük pişmanlıklarını ve müzik dünyasındaki samimiyetsizliği anlattı. Günümüzde her şeyin çok basitleştiğini, bir günde şöhret olunduğunu söyleyen sanatçı, en büyük hatasının ise yurt dışına gitmemek olduğunu söyledi. Çocuk sahibi olmadığı için çok pişman olduğunu dile getiren Özer, "Ailem kariyerim olumsuz etkilenir diye istemedi, ben de onları dinledim" dedi. İşte Zerrin Özer'in açıklamaları...

Tuba KALÇIK
Zerrin özer GÜNAYDIN’a konuştu! Bu tipinle kimse seni izlemez deyip alay ettiler

Babasız büyümek sizin hayatınızı nasıl etkiledi?
Eksi ile hayata başlıyorsunuz. Güvensiz oluyorsunuz her şeye karşı. Babam hayattaydı ama varlığı ile yokluğu birdi. 15-20 seneye yakın görmedim. Annem ve babam ayrıydı. Annem babamı kötülerdi. Ben de babam kötü bir insan diye düşünerek büyüdüm. Ve zaten o da hiç aramazdı. Bu durum tabii ki bende çok büyük yaralar açtı. Anne ve babası ayrı olan çocukların duyguları incinmiştir. Kırılgandım ben de ama artık bu yanımı da değiştirdim. Kimseye kırgın değilim artık. Kimseyi de yargılamıyorum. Yargılamak bir tek Allah'a mahsustur.

Zerrin özer GÜNAYDIN’a konuştu! Bu tipinle kimse seni izlemez deyip alay ettiler

KEŞKELERİM ÇOK FAZLA
Müzikte keşke dediğiniz bir şey var mı?
Keşke kelimesini hiç sevmem aslında. Bana göre acizliği anlatan bir kelime keşke. Maalesef benim hayatımda da çok keşkelerim var. Gitsene kızım Amerika'ya, niye gitmedin? Amerika'ya konser için gittiğimizde misafir olarak katıldığımız bir Amerikan caz kulübünde sahneye çıkardılar beni ve şarkı söylediğim zaman herkes ayakta dakikalarca alkışladı. Burada kalıp acilen bir albüme girmem gerektiğini söyleyen önemli kişiler vardı. Hatta kulübün patronu peşimi bırakmadı. Türkiye'ye işlemler için döndüğümde gizlice hazırlıklarımı yaparken anneme yakalandım ve tabii ki gidemedim. Bu hikaye aslında çok acıdır...

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Zerrin özer GÜNAYDIN’a konuştu! Bu tipinle kimse seni izlemez deyip alay ettiler
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Zerrin özer GÜNAYDIN’a konuştu! Bu tipinle kimse seni izlemez deyip alay ettiler

Sağlık durumunuz nasıl?
Yanlış ameliyatlar oldum, bir süre yürüyemedim de. Altı tane çivi var omuriliğimde. Ama şimdi iyiyim Allah'a şükür. Fizik tedavi oldum, yürüyüş yapıyorum. Diyet de yapıyorum. 10 kilo vermiştim ama yine beş kilosunu aldım ama diyete devam ediyorum. Her şey yolunda yani. Gayet sağlıklıyım.

Zerrin özer GÜNAYDIN’a konuştu! Bu tipinle kimse seni izlemez deyip alay ettiler

Aşka bakışınız nasıl?
Hayatımda kimse yok. Olsa saklamam. Aşk insanın ömrünün sonuna kadar yitiremeyeceği bir duygu. Aşk acıdır bana göre. Bunun yerine sevgiyi tercih ederim. Yine de aşk konusunda asla demiyorum. Çünkü hiçbir insanın aşık olmadan hissedebileceğine ve yaşayabileceğine inanmıyorum.

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