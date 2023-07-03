Giriş Tarihi: 03.07.2023 07:00
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
08:22
Zerrin özer GÜNAYDIN'a konuştu! "Bu tipinle kimse seni izlemez deyip alay ettiler"
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, GÜNAYDIN'a samimi açıklamalar yaptı. Tuba Kalçık'a konuşan Özer,
çocukluk döneminde yaşadıklarını, büyük pişmanlıklarını ve müzik dünyasındaki samimiyetsizliği anlattı. Günümüzde her şeyin çok basitleştiğini, bir günde şöhret olunduğunu söyleyen sanatçı, en büyük hatasının ise yurt dışına gitmemek olduğunu söyledi. Çocuk sahibi olmadığı için çok pişman olduğunu dile getiren Özer, "Ailem kariyerim olumsuz etkilenir diye istemedi, ben de onları dinledim" dedi. İşte Zerrin Özer'in açıklamaları...