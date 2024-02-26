Giriş Tarihi: 26.02.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
13:59
Zerrin Özer'in eski eşi sessizliğini bozdu! Omurilik ameliyatından sonra Darülaceze'de yatmıştı...
(Borderline) Kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele eden Zerrin Özer'den üzücü haber gelmişti. Zerrin Özer, omurilik ameliyatından sonra Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Özer'in eski eşi Alper Önal, usta sanatçının tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Önal, Zerrin Özer'e evinde bakmayı teklif ettiğini söyledi.