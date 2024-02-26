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Haberler Galeri Zerrin Özer'in eski eşi sessizliğini bozdu! Omurilik ameliyatından sonra Darülaceze'de yatmıştı...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 13:59

Zerrin Özer'in eski eşi sessizliğini bozdu! Omurilik ameliyatından sonra Darülaceze'de yatmıştı...

(Borderline) Kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele eden Zerrin Özer'den üzücü haber gelmişti. Zerrin Özer, omurilik ameliyatından sonra Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Özer'in eski eşi Alper Önal, usta sanatçının tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Önal, Zerrin Özer'e evinde bakmayı teklif ettiğini söyledi.

Zerrin Özer’in eski eşi sessizliğini bozdu! Omurilik ameliyatından sonra Darülaceze’de yatmıştı...

Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra geri dönmüştü.

Zerrin Özer’in eski eşi sessizliğini bozdu! Omurilik ameliyatından sonra Darülaceze’de yatmıştı...

Sosyal medyada borderline yani 'kişilik bozukluğu' hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan sanatçı, "Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız; ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanıyor musunuz! Bıktım artık. Beni yaftalamanızdan bıktım, bazı kuş beyinlilerden! Yeter, yeter be!" demişti.

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Zerrin Özer’in eski eşi sessizliğini bozdu! Omurilik ameliyatından sonra Darülaceze’de yatmıştı...

Son olarak yıllar sonra arka arkaya çıkardığı iki şarkısı, 'Külfet' ve 'Basit Numaralar' ile büyük çıkış yaşayan Zerrin Özer'den develerini üzen haber gelmişti.

Zerrin Özer’in eski eşi sessizliğini bozdu! Omurilik ameliyatından sonra Darülaceze’de yatmıştı...

Anksiyetesi artan Zerrin Özer yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de tedavi altına yatmıştı.

Zerrin Özer’in eski eşi sessizliğini bozdu! Omurilik ameliyatından sonra Darülaceze’de yatmıştı...

Daha önce omuriliğinden ameliyat olan 66 yaşındaki şarkıcı merak konusu olan sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmıştı.

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