Giriş Tarihi: 25.01.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
18:34
Zeynep Bastık İstanbul’u terk edip Urla’da yaşamaya başladı! İşte Zeynep Bastık’ın 40 milyon TL’lik o evi!
Pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, radikal bir karar aldı. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, İstanubul'u terk edip Urla'da yaşamaya başladı. Boşandığı eşi Tolga Akış'ı çabuk unutan Zeynep Bastık Alican Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Son olarak, Zeynep Bastık, İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başladı. İşte şarkıcının 40 milyon TL'lik evinden kareler...