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Haberler Galeri Zeynep Bastık siyah desenli bikinisiyle Dubai'yi yıktı geçti! Güzel şarkıcı kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 10:39

Zeynep Bastık siyah desenli bikinisiyle Dubai'yi yıktı geçti! Güzel şarkıcı kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu. Özellikle yaptığı cover'lar ile adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Bastık, özel hayatının yanı sıra 2,2 milyonluk Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile gündeme geliyor. Bastık, şimdilerde Dubai'de güneşin ve tatilin keyfini çıkarıyor. Son olarak göğüs dekolteli pozu ile ortalığı kasıp kavuran Zeynep Bastık, bu kez de bikinili poz verdi. Bastık'ın cesur pozları sosyal medyayı yaktı geçti!

Zeynep Bastık siyah desenli bikinisiyle Dubai’yi yıktı geçti! Güzel şarkıcı kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!

Güzel şarkıcı Zeynep Bastık, kariyerindeki başarısı kadar özel yaşantısıyla da gündeme geliyor.

Zeynep Bastık siyah desenli bikinisiyle Dubai’yi yıktı geçti! Güzel şarkıcı kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!

Kısa süre önce Dubai'ye tatile giden Zeynep Bastık, şimdilerde güzel havanın ve denizin tadına varıyor.

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Zeynep Bastık siyah desenli bikinisiyle Dubai’yi yıktı geçti! Güzel şarkıcı kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!

Dün de havuzun tadını çıkaran Zeynep Bastık'ın, bikiniliyle verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

Zeynep Bastık siyah desenli bikinisiyle Dubai’yi yıktı geçti! Güzel şarkıcı kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!

BİKİNİLİ POZU INSTAGRAM'I YAKTI

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık Dubai'de havuz keyfi yaptı.

Zeynep Bastık siyah desenli bikinisiyle Dubai’yi yıktı geçti! Güzel şarkıcı kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!

Bastık, o anları hem Instagram story kısmından hem de gönderi kısmından paylaştı.

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