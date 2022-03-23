Giriş Tarihi: 23.03.2022 10:39
Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
10:39
Zeynep Bastık siyah desenli bikinisiyle Dubai'yi yıktı geçti! Güzel şarkıcı kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu. Özellikle yaptığı cover'lar ile adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Bastık, özel hayatının yanı sıra 2,2 milyonluk Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile gündeme geliyor. Bastık, şimdilerde Dubai'de güneşin ve tatilin keyfini çıkarıyor. Son olarak göğüs dekolteli pozu ile ortalığı kasıp kavuran Zeynep Bastık, bu kez de bikinili poz verdi. Bastık'ın cesur pozları sosyal medyayı yaktı geçti!