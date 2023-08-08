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Haberler Galeri Zeynep Koçak imaj değiştirdi! "Bu sen olamazsın" Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:34

Zeynep Koçak imaj değiştirdi! "Bu sen olamazsın" Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız. Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, adeta başka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak cesur pozları ile de oldukça dikkat çekiyor. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Estetiğe karşı değilim" demişti. İşte bir dönem Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen 40 yaşındaki Zeynep Koçak imaj değiştirdi. İşte ünlü ismin son hali...

Zeynep Koçak imaj değiştirdi! Bu sen olamazsın Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

Küçük Esnaf filmindeki performansı ile beğeni toplayan Zeynep Koçak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yayınlandığı dönemde Oğuzhan Koç'un sevgilisi olan Zeynep Koçak, uzun yıllar birlikte olduğu ve evliliğin eşiğinden döndüğü Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor.

Zeynep Koçak imaj değiştirdi! Bu sen olamazsın Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.

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Zeynep Koçak imaj değiştirdi! Bu sen olamazsın Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı!

Zeynep Koçak imaj değiştirdi! Bu sen olamazsın Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.

Zeynep Koçak imaj değiştirdi! Bu sen olamazsın Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

Geçtiğimiz haftalarda 20'li yaşlarından kareleri paylaşan Zeynep Koçak'ın değişimine "Bu kadar da olmaz", "Bu nasıl değişim?" yorumları yağdı.

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