Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:34

Zeynep Koçak imaj değiştirdi! "Bu sen olamazsın" Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız. Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, adeta başka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak cesur pozları ile de oldukça dikkat çekiyor. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Estetiğe karşı değilim" demişti. İşte bir dönem Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen 40 yaşındaki Zeynep Koçak imaj değiştirdi. İşte ünlü ismin son hali...