Zeynep Yılmaz pandemi kilolarından kurtuldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Ancak Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz, evliliklerini sürdüremedi ve 2016 yılında boşandı. Şimdilerde iş hayatıyla gündeme gelen Thanx Mimarlık'ın kurucusu Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.