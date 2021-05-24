Zeynep Yılmaz pandemi kilolarından kurtuldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Zeynep Yılmaz, 17 yaşındayken tanıştığı Acun Ilıcalı ile 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden 2004 yılında Leyla Ilıcalı, 2007 yılında ise Yasemin Ilıcalı adında kızları dünyaya gelmişti. Ancak Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz, evliliklerini sürdüremedi ve 2016 yılında boşandı. Şimdilerde iş hayatıyla gündeme gelen Thanx Mimarlık'ın kurucusu Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pandemi döneminde aldığı fazla kilolardan kurtulan Yılmaz, son haliyle sosyal medyayı salladı. Zeynep Yılmaz'ın bikinili pozlarına beğeni yağdı!