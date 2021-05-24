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Haberler Galeri Zeynep Yılmaz pandemi kilolarından kurtuldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 11:54

pandemi kilolarından kurtuldu! 'nın eski eşi bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

, 17 yaşındayken tanıştığı ile 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden 2004 yılında , 2007 yılında ise adında kızları dünyaya gelmişti. Ancak Acun Ilıcalı ile , evliliklerini sürdüremedi ve 2016 yılında boşandı. Şimdilerde iş hayatıyla gündeme gelen 'ın kurucusu Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pandemi döneminde aldığı fazla kilolardan kurtulan Yılmaz, son haliyle sosyal medyayı salladı. Zeynep Yılmaz'ın bikinili pozlarına beğeni yağdı!

Zeynep Yılmaz pandemi kilolarından kurtuldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

, 17 yaşındayken tanıştığı ile 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden 2004 yılında , 2007 yılında ise adında kızları dünyaya gelmişti.

Zeynep Yılmaz pandemi kilolarından kurtuldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Ancak ile , evliliklerini sürdüremedi ve 2016 yılında boşandı. Şimdilerde iş hayatıyla gündeme gelen 'ın kurucusu , sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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Zeynep Yılmaz pandemi kilolarından kurtuldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Posta'nın haberine göre; Temmuz ayında 45 yaşına basacak olan 'ın kurucusu pandemi döneminde aldığı 6 kiloyu vererek eski formuna kavuştu.

Zeynep Yılmaz pandemi kilolarından kurtuldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Yılmaz, takipçilerinin beğenisini topladı.

Zeynep Yılmaz pandemi kilolarından kurtuldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

'ın kurucusu iki çocuk annesi. Temmuzda 45 yaşına basacak.

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