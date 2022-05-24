Zor günler geçiren Pakize Suda demans hastalığıyla mücadele ediyor! Artık hiç kimseyi tanımıyor ve... İŞTE SON HALİ

Bir dönemin aranan isimlerinde olan Pakize Suda, şu sıralar buhran dolu günler yaşıyor. 72 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda, Demans hastalığıyla mücadele ediyor.Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında "Felaket Tellalı" lakabı ile ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, bugünkü köşesinde demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son durumunu paylaştı.