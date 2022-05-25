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Haberler Galeri Zor günler geçiren Pakize Suda o hastalıkla mücadele ediyor! Son hali sevenlerini üzdü!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:29

Zor günler geçiren Pakize Suda o hastalıkla mücadele ediyor! Son hali sevenlerini üzdü!

72 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda'ya, 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açılmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Suda'ya 47 yaşındaki yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti. Pakize Suda, Demans hastalığıyla mücadele ediyor. Özel bir bakımevinde kalan Suda, artık hiç kimseyi hatırlamıyor. İşte Pakize Suda'nın son durumu…

Zor günler geçiren Pakize Suda o hastalıkla mücadele ediyor! Son hali sevenlerini üzdü!

Bir dönemin aranan isimlerinde olan Pakize Suda, şu sıralar buhran dolu günler yaşıyor. 72 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda, Demans hastalığıyla mücadele ediyor.Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında "Felaket Tellalı" lakabı ile ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, bugünkü köşesinde demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son durumunu paylaştı.

Zor günler geçiren Pakize Suda o hastalıkla mücadele ediyor! Son hali sevenlerini üzdü!

"Diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor." açıklaması ile yürekleri acıtan Onur Akay, "Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor.

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Zor günler geçiren Pakize Suda o hastalıkla mücadele ediyor! Son hali sevenlerini üzdü!

Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu ve diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor.

Zor günler geçiren Pakize Suda o hastalıkla mücadele ediyor! Son hali sevenlerini üzdü!

Onu oyun oynarken görenler, "ne oldum dememeli ne olacağım demeli" atasözünü söyleyerek gözyaşı döküyor.

Zor günler geçiren Pakize Suda o hastalıkla mücadele ediyor! Son hali sevenlerini üzdü!

Allah yardımcısı olsun, şifalar versin inşallah." ifadelerini kullandı.

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