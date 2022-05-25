Zor günler geçiren Pakize Suda o hastalıkla mücadele ediyor! Son hali sevenlerini üzdü!

72 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda'ya, 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açılmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Suda'ya 47 yaşındaki yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti. Pakize Suda, Demans hastalığıyla mücadele ediyor. Özel bir bakımevinde kalan Suda, artık hiç kimseyi hatırlamıyor. İşte Pakize Suda'nın son durumu…