Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil… Dikkat çeken evlilik çıkışı! Gündeme damga vurdu

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ünlü sunucu Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Seren Serengil, adeta ölüm kalım savaşı vermişti. Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğinden dönen Seren Serengil, hızla iyileşti. Zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatan Seren Serengil evlilik düşünüyor mu? Brooklyn Beckham'ın nikâh masasına oturduktan sonra ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz'in soyadını alması gündemdeki yerini koruyor. Nişantaşı'nda görüntülenen Seren Serengil-Mustafa Tohma çifti de "erkeğin, kadının soyadını alması" hakkında konuştu.