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Haberler Galeri Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil… Dikkat çeken evlilik çıkışı! Gündeme damga vurdu
Giriş Tarihi: 23.04.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 06:44

Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil… Dikkat çeken evlilik çıkışı! Gündeme damga vurdu

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ünlü sunucu Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Seren Serengil, adeta ölüm kalım savaşı vermişti. Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğinden dönen Seren Serengil, hızla iyileşti. Zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatan Seren Serengil evlilik düşünüyor mu? Brooklyn Beckham'ın nikâh masasına oturduktan sonra ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz'in soyadını alması gündemdeki yerini koruyor. Nişantaşı'nda görüntülenen Seren Serengil-Mustafa Tohma çifti de "erkeğin, kadının soyadını alması" hakkında konuştu.

Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil… Dikkat çeken evlilik çıkışı! Gündeme damga vurdu

'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının yorumcularından Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda kuaför çıkışı sevgilisi Mustafa Tohma ile objektiflere yansıdı.

Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil… Dikkat çeken evlilik çıkışı! Gündeme damga vurdu

"TOHMA'YA ÇOK GÜVENİYORUM"

Milliyet'in haberine göre; Paris Moda Haftası nedeniyle arkadaşlarıyla Paris'e gittiğini belirten şarkıcı, "Kız kıza gittik, Tohma burada kaldı. Ona çok güveniyorum. Bir yere gittiğimde hiç gözüm arkada kalmıyor" dedi.

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Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil… Dikkat çeken evlilik çıkışı! Gündeme damga vurdu

"KIYEFETE GEREKTİĞİ KADAR PARA HARCIYORUM"

Göz önünde bulunan bir sanatçı olduğu için giyimine ve bakımına özen gösterdiğini belirten Serengil, kıyafet ve bakım harcamalarını da gerektiği kadar yaptığını söyledi.

Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil… Dikkat çeken evlilik çıkışı! Gündeme damga vurdu

"SOYADINI ALIRIM DEMEM"

David-Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola Anne Peltz'in soyadını aldığı hatırlatılan Mustafa Tohma'ya, "Siz evlenirseniz, Seren Hanım'ın soyadını alır mısınız?" diye soruldu.

Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil… Dikkat çeken evlilik çıkışı! Gündeme damga vurdu


Tohma, "Seren'in benim soyadımı kullanması onur verir. Serengil soyadı da onurlu bir soyadı ama alırım demem" yanıtını verdi.

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