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Haberler Galeri Züleyha Fekeli Konağı’nın neşesi Lütfiye ile tanışıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan ilgi odağı oldu...

Konağı’nın neşesi Lütfiye ile tanışıyor! 'nın ilgi odağı oldu...

'nin sevilen dizisi 89. bölüm ile izleyiciyi yine ekrana kitleyecek. Bir Zamanlar Çukurova 89. bölümünde gelişi ile uzun zamandır yas evi halinde duran konağına neşe getiren Lütfiye, 'nın ziyareti ile onu da kendine hayran bırakır. Adnan'ı Fekeli'ye götüren Züleyha, Fekeli'den savaşı durdurması için yardım ister. Fekeli de Lütfiye'nin hem konağa hem de hayatlarına getirdiği neşenin farkındadır. Üstelik ailesinin bir arada tutmak için ona ihtiyacı vardır. Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna dahil olan oyuncu sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Gelişi ile Çukurova'ye neşe getiren karakterine hayat veren Hülya Darcan'ın ünlü oyuncu 'in annesi olduğunu ilk kez duyanlar oldukça şaşırıyor...

Giriş Tarihi: 25.03.2021 17:24
Züleyha Fekeli Konağı’nın neşesi Lütfiye ile tanışıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan ilgi odağı oldu...
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Züleyha Fekeli Konağı’nın neşesi Lütfiye ile tanışıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan ilgi odağı oldu...
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Züleyha Fekeli Konağı’nın neşesi Lütfiye ile tanışıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan ilgi odağı oldu...
Züleyha Fekeli Konağı’nın neşesi Lütfiye ile tanışıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan ilgi odağı oldu...
Züleyha Fekeli Konağı’nın neşesi Lütfiye ile tanışıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan ilgi odağı oldu...
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