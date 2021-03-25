Züleyha Fekeli Konağı’nın neşesi Lütfiye ile tanışıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman'ı Hülya Darcan ilgi odağı oldu...

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm ile izleyiciyi yine ekrana kitleyecek. Bir Zamanlar Çukurova 89. bölümünde gelişi ile uzun zamandır yas evi halinde duran Fekeli konağına neşe getiren Lütfiye, Züleyha'nın ziyareti ile onu da kendine hayran bırakır. Adnan'ı Fekeli'ye götüren Züleyha, Fekeli'den savaşı durdurması için yardım ister. Fekeli de Lütfiye'nin hem konağa hem de hayatlarına getirdiği neşenin farkındadır. Üstelik ailesinin bir arada tutmak için ona ihtiyacı vardır. Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna dahil olan oyuncu Hülya Darcan sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Gelişi ile Çukurova'ye neşe getiren Lütfiye Duman karakterine hayat veren Hülya Darcan'ın ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in annesi olduğunu ilk kez duyanlar oldukça şaşırıyor...