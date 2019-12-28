2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Milyonlarca emekli vatandaş yeni zamma odaklandı. Asgari ücretin açıklanmasından sonra emekli zamları için de geri sayım başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zamlar 3 Ocak tarihinde belli olacak. Merkez Bankasının tahminine göre 2019 yılı TÜFE oranı 11.62 olarak belirlendi. Emekli maaşlarına yapılacak zamlar da netleşmeye başladı. Yeni yılda SSK, Bağkur ve memur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar ve gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.12.2019
10:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
10:24
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