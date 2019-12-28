2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak tarihinde belli olacak. Milyonlarca emeklinini beklediği zam için geri sayım başladı. SSK, Bağkur ve memur emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar ve maaş tablosu...