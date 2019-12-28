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2020 maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca vatandaş yeni zamma odaklandı. Asgari ücretin açıklanmasından sonra emekli zamları için de geri sayım başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zamlar 3 Ocak tarihinde belli olacak. Merkez Bankasının tahminine göre 2019 yılı TÜFE oranı 11.62 olarak belirlendi. Emekli maaşlarına yapılacak zamlar da netleşmeye başladı. Yeni yılda SSK, Bağkur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar ve gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:24
2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak tarihinde belli olacak. Milyonlarca emeklinini beklediği zam için geri sayım başladı. SSK, Bağkur ve memur emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar ve maaş tablosu...
2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Zam oranlarını gösterecek enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak tarihi merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

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2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62 çıktı.

2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 6.29 olacak.

2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Tahmin gerçekleşirse zam oranı, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 6.29, emeklilerinde yüzde 5.29 olacak.

2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 780, Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 327 liraya ulaşacak.

2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

SSK'lılarda en düşük ise 2000'den önce olanlarda 2 bin 107, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 256 liraya yükselecek.

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