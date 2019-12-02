2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Milyonlarca emekli yeni yılda enflasyon oranına göre yapılacak zamma odaklandı. Yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak merak konusu. Aynı zamanda memur maaşlarına yapılacak zam da netleşmeye başladı. Memurlara yeni yılda aile zammı da yapılacak. Emekli vatandaşlar memurlara verilen bu ödemenin kendilerine de yapılmasını talep ediyor. KPDK'ya taşınacak talep hayata geçerse, 2 çocuklulara her ay 406 lira ödenecek. Tahmini zam oranları sonrası emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaşları ve memur maaşlarıyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 02.12.2019
09:37
Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
09:43
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