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2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar gelecek?

Milyonlarca emekli yeni yılda enflasyon oranına göre yapılacak zamma odaklandı. Yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar yapılacak merak konusu. Aynı zamanda memur maaşlarına yapılacak zam da netleşmeye başladı. Memurlara yeni yılda aile zammı da yapılacak. Emekli vatandaşlar memurlara verilen bu ödemenin kendilerine de yapılmasını talep ediyor. KPDK'ya taşınacak talep hayata geçerse, 2 çocuklulara her ay 406 lira ödenecek. Tahmini zam oranları sonrası emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaşları ve memur maaşlarıyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 09:43
2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

2020 yılı yaklaşırken emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zamlar konuşulmaya başlandı. Bugün asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Bunun yanında Ocak ayında 2019 enflasyon oranı açıklanacak. Bu orana göre emekli maaşları ve memur maaşlarına yapılacak. Ayrıca ek ödemelere de zam gelecek. İşte yeni gelişmeler ve detaylar...

2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Memurlar maaşlarıyla birlikte aile yardımında da yaşanacak Ocak artışını beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.

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2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talep, önümüzdeki günlerde toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) da taşınacak.

2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Eğer kabul edilirse, memurlara her ay ödenen aile yardımı emekliler için de hayata geçirilecek. Memurlara çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 295,47 lira.

2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 69,22, 6 yaş üstü için 34,61 lira.

2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Bu tutarlar Ocak'ta memur maaş katsayısındaki yükselişle değişecek.

2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Ayrıca eş yardımına gösterge artışı yansıtılacak.

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