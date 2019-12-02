2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

2020 yılı yaklaşırken emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zamlar konuşulmaya başlandı. Bugün asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Bunun yanında Ocak ayında 2019 enflasyon oranı açıklanacak. Bu orana göre emekli maaşları ve memur maaşlarına zam yapılacak. Ayrıca ek ödemelere de zam gelecek. İşte yeni gelişmeler ve detaylar...