Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak! Bekçi alımında şartlar nelerdir?
Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak! Bekçi alımında şartlar nelerdir?
Çarşı ve mahalla bekçiliği adaylarına müjdesi! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları için gelişmeler devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 yılında 10 bin 500 bekçisi alımı yapılacağını söyledi. Bekçi alımlarında şartlar nelerdir? Kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 06.12.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 17:21