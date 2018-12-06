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  • Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak! Bekçi alımında şartlar nelerdir?

Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak! Bekçi alımında şartlar nelerdir?

Çarşı ve mahalla bekçiliği adaylarına müjdesi! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları için gelişmeler devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 yılında 10 bin 500 bekçisi alımı yapılacağını söyledi. Bekçi alımlarında şartlar nelerdir? Kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.12.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 17:21
Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak!

Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak!

10 BİN 500 BEKÇİ ALIMI OLACAK!

Bekçi adaylarına müjde! 2019 yılında Türkiye genelinde tüm illerde olmak üzere 10 bin 500 yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mesleği yoğun ilgi görüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında yeni bekçi alımı için açıklamalarda bulundu.

Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak!

Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak!

Ocak ve Şubat ayında eğitimleri bitecek bekçi adaylarının yakın zamanda göreve başlayacağını söyleyen Bakan Soylu, 2019'da 10 bin 500 yapılacağını bildirdi..

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Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak!

Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak!

Bakan Soylu, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Gece bekçilerinden çok memnunuz, 2 bin 800 gece bekçisi var. 1200 gece bekçisi daha zannediyorum. Ocak Şubat ayında eğitimleri bitecek, 10 bin 500 gece bekçisi daha alacağız, tüm vilayetlere yapacağız. Ankara'da gece bekçisi var, 500 daha alacağız, İzmir'de 200 bekçi alımı yapacağız.

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Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak!

Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak!

Geçen sene 2017 yılında toplam özellikle İstanbul'daki günlük hırsızlık olayı toplam 79 du şu anda 56, Ankara'da 30'du şu an 10, İzmir'de 19'u şu an 8, bu hırsızlıkların yukarıdan aşağıya düştüğünü gösterir. Şehir hayatı yaşıyoruz bunu güvenli hale getiriyoruz. Bekçilerimiz gece düdüklerini çalmaya devam edecek vatandaşımız da rahat edecek."

Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak!

Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak!

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