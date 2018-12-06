Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak! Bekçi alımında şartlar nelerdir?

Bakan açıkladı! 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacak!

Bakan Soylu, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Gece bekçilerinden çok memnunuz, 2 bin 800 gece bekçisi var. 1200 gece bekçisi daha zannediyorum. Ocak Şubat ayında eğitimleri bitecek, 10 bin 500 gece bekçisi daha alacağız, tüm vilayetlere bekçi alımı yapacağız. Ankara'da gece bekçisi var, 500 daha alacağız, İzmir'de 200 bekçi alımı yapacağız.

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