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  • Balıkesir'de 746 mahalle bekçisi göreve başladı

'de 746 mahalle bekçisi göreve başladı

Yeni bekçiler yemin etti. İl genelindeki mahalle ve çarşılarda görevlendirilecek bekçiler için Polis Meslek 'nde yemin töreni yapıldı

Giriş Tarihi: 22.02.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 12:50
Balıkesir'de 746 mahalle bekçisi göreve başladı

'de eğitimlerini başarıyla bitiren 746 mahalle ve çarşı bekçisi göreve başladı. İçişleri Bakanlığınca il genelindeki Emniyet Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere birinci dönemde alınan bekçiler, 6 aylık eğitimlerinin ardından Balıkesir Polis Meslek 'nde (POMEM) düzenlenen törende yemin etti.

Balıkesir'de 746 mahalle bekçisi göreve başladı

POMEM Müdürü Ünsal Hayal, törende yaptığı konuşmada, 25 yılı aşkın bir süre sonra geri dönen bekçilerin, varlıklarıyla vatandaşa huzur ve güven sağlayacağını söyledi.

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Balıkesir'de 746 mahalle bekçisi göreve başladı

Çarşı ve mahalle bekçiliğinin, genel zabıtaya yardımcı silahlı bir kuruluş olduğunu belirten Hayal, "Bu nedenle üzerinde dikkatle durduğumuz bir başlık da silah kullanma konusunda sahip oldukları yetki ve sınırlarını anlatmak oldu." dedi.

Balıkesir'de 746 mahalle bekçisi göreve başladı

VERİLEN EĞİTİMLER

Hayal, silahlı görev yapacak bekçilere, konusunda uzman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Birimince üst seviyede atış ve taktiksel eğitim verildiğini dile getirdi.

Görevlerine başlayan bekçilere seslenen Hayal, "Sadece görev alanınızda emniyet ve huzuru sağlamayacak, aynı zamanda çocuklarımızın güvenle yaklaşacağı amcası, gençlerimizin bekçi abisi, yaşlılarımızın ise evlatları olacaksınız. Bu bilinç ve sorumlulukla, gayretiniz şüphesiz teşkilatımıza artı değerler kazandıracaktır." diye konuştu.

Balıkesir'de 746 mahalle bekçisi göreve başladı

Valisi Ersin Yazıcı'nın dereceye giren bekçilere ödüllerini vermesi ve bekçilerin and içmesiyle sona eren törene, İl Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, daire müdürleri ve bekçilerin aileleri katıldı.

Balıkesir'de 746 mahalle bekçisi göreve başladı
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Balıkesir'de 746 mahalle bekçisi göreve başladı
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