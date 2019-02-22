Balıkesir'de 746 mahalle bekçisi göreve başladı

VERİLEN EĞİTİMLER
Hayal, silahlı görev yapacak bekçilere, konusunda uzman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Birimince üst seviyede atış ve taktiksel eğitim verildiğini dile getirdi.
Görevlerine başlayan bekçilere seslenen Hayal, "Sadece görev alanınızda emniyet ve huzuru sağlamayacak, aynı zamanda çocuklarımızın güvenle yaklaşacağı bekçi amcası, gençlerimizin bekçi abisi, yaşlılarımızın ise evlatları olacaksınız. Bu bilinç ve sorumlulukla, gayretiniz şüphesiz teşkilatımıza artı değerler kazandıracaktır." diye konuştu.