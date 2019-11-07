Çalışanlar ve işverenler dikkat! İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik şartı nedir?

Soru: Mesaimiz gece bitiyor. O saatte eve gitmek için araç bulamıyoruz. İşveren servis sağlamak zorunda mıdır? Hayri ARSLAN
Cevap: İş Kanunu'na göre, işverenin işçilere servis sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışanların işyerine servis ile getirilip götürüleceğine hüküm bulunması durumunda işverenin servis sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun dışında servis hizmeti sağlamanın zorunlu olduğu tek durum gece vardiyasında çalışan kadın işçiler için kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; "belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.