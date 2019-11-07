Çalışanlar ve işverenler dikkat! İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik şartı nedir?

Soru: 1995 sigorta girişim var ancak kısa bir süre prim yatırdım. 1998'de doktor olarak devlet memuru oldum. 1 sene ücretsiz iznim var. Şu an 21 yıllık devlet memuruyum ve 45 yaşında bir kadınım. Uzman doktorum. Şu anda emekli olma hakkım var mı? Yaşı mı beklemek zorundayım? Özgül Yılmaz

Cevap: Emeklilik hesaplamanız memuriyete başladığınız tarihe göre yapılacak. Buna göre de 20 yıl ve 54 yaş şartınız bulunuyor. 2028 yılında yaşınız dolduğunda emekli olursunuz.