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  • Çalışanlar ve işverenler dikkat! İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik şartı nedir?

Çalışanlar ve işverenler dikkat! maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik şartı nedir?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren soruları cevapları 'da... Milyonlarca çalışanın merak ettiği tazminat alma şartları, emeklilik hesaplaması ve maaşı alma şartları gibi konuları Sabah Memurlar'a yöneltilen sorularla cevaplıyoruz. İşçi ve işverenlerin bu konulardaki yasal hakları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartlar aranıyor ve emeklilik hesaplaması nasıl yapılıyor? Tazminat veya işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah gazetesi yazarı Sabah Memurlar'a cevapladı. İşte milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren konularla ilgili sorular ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 17:37
Çalışanlar ve işverenler dikkat! İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik şartı nedir?

, milyonlarca çalışanın merak ettiği konuları cevaplıyor. Emeklilik maaşı, emekli olma şartları, maaşı ve tazminat alma gibi önemli konular hakkında gelen sorular ve cevaplar...

Çalışanlar ve işverenler dikkat! İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik şartı nedir?

Soru: Mesaimiz gece bitiyor. O saatte eve gitmek için araç bulamıyoruz. İşveren servis sağlamak zorunda mıdır? Hayri ARSLAN

Cevap: İş Kanunu'na göre, işverenin işçilere servis sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışanların işyerine servis ile getirilip götürüleceğine hüküm bulunması durumunda işverenin servis sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun dışında servis hizmeti sağlamanın zorunlu olduğu tek durum gece vardiyasında çalışan kadın işçiler için kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; "belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

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Çalışanlar ve işverenler dikkat! İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik şartı nedir?

Soru: 1995 sigorta girişim var ancak kısa bir süre prim yatırdım. 1998'de doktor olarak devlet memuru oldum. 1 sene ücretsiz iznim var. Şu an 21 yıllık devlet memuruyum ve 45 yaşında bir kadınım. Uzman doktorum. Şu anda emekli olma hakkım var mı? Yaşı mı beklemek zorundayım? Özgül Yılmaz

Cevap: Emeklilik hesaplamanız memuriyete başladığınız tarihe göre yapılacak. Buna göre de 20 yıl ve 54 yaş şartınız bulunuyor. 2028 yılında yaşınız dolduğunda emekli olursunuz.

Çalışanlar ve işverenler dikkat! İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik şartı nedir?

Soru: 2014 yılında MEB den emekli olup bir özel okulda 3 yıl çalışıp bütün haklarım saklı kalmak koşuluyla istifa ederek ayrıldım. Özel okulda çalıştığım sürenin tazminatını alabilir miyim? SELAHATTİN CİRİT

Cevap: İstifa ettiğiniz an zaten bütün haklarınızı orada bırakmışsınız. İstifanız tazminatınızı yok eder, ancak maaş mesai gibi alacaklarınızı alabilirsiniz

Çalışanlar ve işverenler dikkat! İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik şartı nedir?

Soru: 04.10.1999 yılında meslek lisesinde okuduğum için sigorta girişim var. İlk uzun vadede sigorta başlangıcım 2001 ocak ayı. Şu anda 6284 günüm var. Kıdem tazminatı alabilir miyim? 7000 günü doldurduğumda kıdem tazminatımı alabilir miyim? Yoksa 25 yılı da beklemeli miyim? MUSTAFA KIVANÇ

Cevap: İşe girişinize göre kıdem tazminatı alabilmeniz için 25 yıl ve 4500 gün şartlarınız bulunuyor. O yüzden 2026 yılını beklemeniz gerekiyor

Çalışanlar ve işverenler dikkat! İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik şartı nedir?

Soru: 08.10.2018 tarihinde işe başladım ve 08.10.2019 tarihinde istifa ettim. Bir gün sonra dilekçe işleme konuldu ve 4 hafta ihbar süresi verildi. İş verenle konuştuğumda 18.10.2019 tarihinden itibaren gelmeyebileceğim söylendi. Süre nasıl hesaplandı ve 14 günlük yıllık izin ücretimi alabilecek miyim? Kaç para maaş alacağım? Teşekkürler

Cevap: 6 ay ile 1.5 yıl arasındaki çalışmalarda ihbar süresi 4 hafta olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla size bu süre öncesinde haber verilmediyse 4 haftalık ücretiniz ödenecektir. İstifa ettiğiniz için tazminat hakkınız bulunmuyor. Ancak izin hakkınız 14 gün ve bunu kullanmadıysanız size ücretini ödemek zorundalar.

Çalışanlar ve işverenler dikkat! İşsizlik maaşı ve tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik şartı nedir?

Soru: İşten çıkarıldım. Sadece kıdem tazminatı verdiler. İhbar tazminatı, yıllık izin ve fazla mesai ücretlerim ödenmedi. İşten çıkarılalı 1 yıl oldu. Mahkemeye versem alabilir miyim? Hakan DOĞMUŞ

Cevap: Mahkemeye gitmeden önce arabulucuya gitme zorunluluğu var. Öncelikle arabulucuya oradan sonuç alınamazsa mahkemeye gidebilirsiniz.

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