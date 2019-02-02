Devletten milyonlarca vatandaşa maddi destek!

Hükümet özellikle sosyal yardımlar konusunda dezavantajlı grupların yanında durmaya devam ediyor. Yaşlılar, gençler, kadınlar, engelliler bu yardımlardan ve teşviklerden yararlanıyorlar. Ocakta hem asgari ücrete gelen zam hem de memur maaş katsayısındaki enflasyon artışı bu ödemeleri artırırken alma şartlarını da kolaylaştırdı. Bu imkânlardan yararlanan yaşlılar; evde sağlık ve maaş, bakım parası, kira öder gibi ev sahibi olma gibi 7 imkândan yararlanabiliyor. Şartları sağlayanlar, hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası ile ayda bin 907 lira alabiliyor. İşte yaşlılar için sağlanan 7 destek: