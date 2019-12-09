Emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar gelecek?
Emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar gelecek?
Milyonlarca emekli vatandaş yeni yılda zamlı maaşlarını alacak. Emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşmeye başladı. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Uzmanlar SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 6 - 6.5 oranında zam yapılacağını söylüyor. Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili detaylar ve tahmini zam oranları...
Giriş Tarihi: 09.12.2019
09:29
Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
09:32
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