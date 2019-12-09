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Emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar gelecek?

Milyonlarca emekli vatandaş yeni yılda zamlı maaşlarını alacak. Emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşmeye başladı. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Uzmanlar ve Bağkur emekli maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 6 - 6.5 oranında yapılacağını söylüyor. Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili detaylar ve tahmini zam oranları...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 09:32
Emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar gelecek?

Milyonlarca emekli gözünü Ocak zammına çevirdi. Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve tablosu.

Emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar gelecek?

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. oranında 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu.

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Emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar gelecek?

Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı.

Emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar gelecek?

Şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrildi.

Emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar gelecek?

Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak tahminler var.

Emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar gelecek?

2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.

Emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar gelecek?

Buna göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani ve Bağ- Kur emeklilerinin oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.

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