Emekli ve memura zam müjdesi! İşte zamlı maaş listesi
Emekli ve memura zam müjdesi! İşte zamlı maaş listesi
Milyonlarca emekliye ve memura zam müjdesi! 2 milyondan fazla memur emeklisine Ocak ayında yüzde 4 zam oranına ek olarak yüzde 3.52 oranında da enflasyon zammı öngörülüyor. Buna ek olarak Ocak ayında aile yardımı da artacak. Eş yardımına gösterge ve maaş katsayısı da yansımış olacak. Peki yeni yılda SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar maaş alacak? Çocuk yardımı ne kadar olacak? Yeni yılda yapılacak olan zamlı maaşların listesi...
Giriş Tarihi: 16.09.2019
09:34
Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
09:37