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Emekli ve memura müjdesi! İşte zamlı listesi

Milyonlarca emekliye ve memura müjdesi! 2 milyondan fazla emeklisine Ocak ayında yüzde 4 zam oranına ek olarak yüzde 3.52 oranında da enflasyon zammı öngörülüyor. Buna ek olarak Ocak ayında aile yardımı da artacak. Eş yardımına gösterge ve katsayısı da yansımış olacak. Peki yeni yılda SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar maaş alacak? Çocuk yardımı ne kadar olacak? Yeni yılda yapılacak olan zamlı maaşların listesi...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 09:37
Emekli ve memura zam müjdesi! İşte zamlı maaş listesi

Milyonlarca emekli ve memurun yeni yılda maaşları yükselecek. Peki hangi emekli ve ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Emekli ve memura zam müjdesi! İşte zamlı maaş listesi

Yaklaşık 2 milyon emeklisinin maaşına bu tarihte hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 4 ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.

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Emekli ve memura zam müjdesi! İşte zamlı maaş listesi

Yani maaşlar en az yüzde 4 artacak. Enflasyon farkı oluşursa oranı yükselecek.

Emekli ve memura zam müjdesi! İşte zamlı maaş listesi

ZAM FARK İMKANI
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Eylül ayı beklenti anketinden, 6 aylık enflasyon için yüzde 8.52 tahmini çıktı.

Emekli ve memura zam müjdesi! İşte zamlı maaş listesi

Bu tahmin gerçekleşirse, emeklileri yüzde 3.52 enflasyon farkı alabilecek, Ocak zammı da yüzde 7.52'ye yükselecek.

Emekli ve memura zam müjdesi! İşte zamlı maaş listesi

Eğer tahmin tutarsa maaşlarda en az 189,72 lira artış yaşanacak.

Emekli ve memura zam müjdesi! İşte zamlı maaş listesi

En düşük emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 712 lira 56 kuruşa çıkacak.

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