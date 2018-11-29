Haberler Galeri Emekliye aile yardımı geliyor! Emekliler aile yardımını nasıl alabilir? Emekliye aile yardımı geliyor! Emekliler aile yardımını nasıl alabilir? Emeklilere müjde! Memurlara ödenen aile yardımının memur emeklilerine de verilmesine ilişkin düzenleme yolda. 7 Aralık'ta toplanacak olan KPDK'da masaya yatırılması planlanan düzenlemeye göre eşi çalışmayan 2 çocuklu emekliye her ay 367 lira ödenecek. Peki emekliler aile yardımını nasıl alabilecek? Giriş Tarihi: 29.11.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 15:02
Memur emeklilerine
ek gelir imkanı doğdu. Memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesi gündemde. Konfederasyonların talebi, toplu sözleşme masasında bir çok kez görüşülmüş, ancak karara bağlanamamıştı.
Bu kez de, 7 Aralık'ta gerçekleşecek Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda masaya yatırılacak.
3 BİN 600 EK GÖSTERGE Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor.
Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak olan kurulda, emekliye aile yardımının yanı sıra, 3600 ek gösterge de gündeme getirilecek.
'EN ÖNEMLİ KONUMUZ' Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur haklarından emeklilerin de faydalanması gerektiğini söyledi. Danıştay'ın bu konuda olumlu kararı olduğunu ve Anayasa'da hüküm yer aldığını belirtti. Tonbul şunları söyledi:
"Biz hem çalışanların hem de 2 milyon memur emeklisinin haklarını savunuyoruz. Memurlar
emekli olduğunda bazı haklarını kaybediyor. Bunların en önemlisi de eş ve çocuk (aile) yardımıydı. Biz en başından, 'emekliler eşinden, çocuğundan mı ayrılıyor ki aile yardımı kesiliyor' diye yola çıkmıştık. KPDK'da aile yardımının memur emeklilerine ödenmesi konusunda taleplerimizi dile getireceğiz. 7 Aralık'taki toplantıda bu konu gündemde olacak." DESTEK KAÇ LİRA? Kamu personeline ödenen aile yardımı hesaplanırken çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmadığı dikkate alınıyor. Eşi çalışmayan çocuksuz memura, 251 lira ödeniyor.