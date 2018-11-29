Emekliye aile yardımı geliyor! Emekliler aile yardımını nasıl alabilir?

"Biz hem çalışanların hem de 2 milyon memur emeklisinin haklarını savunuyoruz. Memurlar emekli olduğunda bazı haklarını kaybediyor. Bunların en önemlisi de eş ve çocuk (aile) yardımıydı. Biz en başından, 'emekliler eşinden, çocuğundan mı ayrılıyor ki aile yardımı kesiliyor' diye yola çıkmıştık. KPDK'da aile yardımının memur emeklilerine ödenmesi konusunda taleplerimizi dile getireceğiz. 7 Aralık'taki toplantıda bu konu gündemde olacak."