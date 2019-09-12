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Emekliye Ocak'ta en az 2151 TL! Hangi ne kadar maaş alacak?

Emekliler, zammı sonrası gözünü Ocak zammına çevirdi. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi maaşları için ipucu vermeye başladı. Beklenti anketinde enflasyon tahmini SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 8.52 oranında bir Ocak zammı tahmin ediliyor. Yapılacak olan zamla birlikte emekli maaşları tahmini olarak nasıl olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili yeni ve son detaylar şöyle...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 09:26
Emekliye Ocak'ta en az 2151 TL! Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca zammı sonrası yeni maaşına kavuştur. Şimdi gözler Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranında. Merkez Bankası'nın tahmini enflasyon oranı belli olmaya başladı. İşte tahminlere göre oluşacak yeni emekli maaşları...

Emekliye Ocak'ta en az 2151 TL! Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Ekonomistlerle yapılan Eylül ayı beklenti anketinde yer alan yüzde 13.96'lık 2019 yılı tahmini, artışa ilişkin beklentileri ortaya koydu.

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Emekliye Ocak'ta en az 2151 TL! Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Buna göre, emeklilerin Ocak zammında belirleyici olacak 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 8.52 çıkabilecek.

Emekliye Ocak'ta en az 2151 TL! Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında da yüzde 8.52 artış gerçekleşecek.

Emekliye Ocak'ta en az 2151 TL! Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 675 liradan bin 817 liraya çıkacak.

Emekliye Ocak'ta en az 2151 TL! Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Bin 249 lira olan Bağ- Kur tarım emeklilerinin taban aylığı da bin 355 liraya ulaşacak.

Emekliye Ocak'ta en az 2151 TL! Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 982 liradan 2 bin 151 liraya, 2000'den sonra olanlarda bin 181 liradan bin 282 liraya yükselecek.

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