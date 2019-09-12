Emekliye Ocak'ta en az 2151 TL! Hangi emekli ne kadar maaş alacak?
Emekliye Ocak'ta en az 2151 TL! Hangi emekli ne kadar maaş alacak?
Emekliler, enflasyon zammı sonrası gözünü Ocak zammına çevirdi. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi emekli maaşları için ipucu vermeye başladı. Beklenti anketinde enflasyon tahmini SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 8.52 oranında bir Ocak zammı tahmin ediliyor. Yapılacak olan zamla birlikte emekli maaşları tahmini olarak nasıl olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili yeni ve son detaylar şöyle...
Giriş Tarihi: 12.09.2019
09:23
Güncelleme Tarihi: 12.09.2019
09:26