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Giriş Tarihi: 28.09.2022 16:51

Hababam Sınıfı'nın Sevda'sıydı! Ünlü oyuncu Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı!

Sevda Aktolga, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde aldığı rollerle hafızalara kazındı. 'Hababam Sınıfı Tatilde' ve 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da kız öğrencilerden Sevda rolünü canlandıran Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı. Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde rol alan ve gençlik yıllarındaki duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Sevda Aktolga Hababam Sınıfında yer aldığında henüz 20'li yaşlarındaydı. Şimdilerde 64 yaşında olan Aktolga, Şaban Oğlu Şaban'da Kemal Sunal'ın büyük aşkı Selma karakteriyle adından bahsettirmişti. Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından olan Sevda Aktolga'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sıydı! Ünlü oyuncu Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde rol alan Sevda Aktolga değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Hababam Sınıfı'nda 4 kız öğrenciden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sıydı! Ünlü oyuncu Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Sevda Aktolga, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde de Selma rolüyle de hafızalara kazınmıştı. Sevda Aktolga'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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Hababam Sınıfı’nın Sevda’sıydı! Ünlü oyuncu Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sıydı! Ünlü oyuncu Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sıydı! Ünlü oyuncu Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

İşte Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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