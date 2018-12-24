İşte bütün şartlar ve tarihlere göre tablolar… Engelli çalışana ve memura erken emeklilik

2008 yılından sonra ise bu oranlar yüzde 60 ve üzeri, yüzde 50-59 ve yüzde 40-49 olarak belirlendi. Böylece diğer emeklilik hesaplamalarında olduğu gibi engelliler için de 1 Ekim 2008 sonrası yeni bir dönem ortaya çıkıyor. Bu tarihte gerçekleştirilen reform düzenlemesi emeklilik şartlarında önemli değişiklikler getirdi.

Engellilerin erken emeklilikten faydalanmaları için 'VERGİ İNDİRİMİ' dediğimiz hakka sahip olmaları gerekiyor. Bu aynı zamanda sizin engellilik oranınızı da belirliyor. Burada alt sınır yüzde 40. Bu oranın altında bir engellilik raporu aldıysanız, erken emeklilik imkanı da bulamıyorsunuz. Zaten vergi indirimi hakkı da verilmiyor.