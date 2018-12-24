İşte bütün şartlar ve tarihlere göre tablolar… Engelli çalışana ve memura erken emeklilik

ENGELLİYE VERGİ İNDİRİMİ
Engellilerin emekliliklerinde de yine diğer emeklilik şartlarında olduğu gibi işe giriş tarihi, yani ilk sigortalı olunan tarih ve prim gün sayıları önem kazanıyor. Engellilerin erken emekli olmaları durumunda yaş şartından etkilenmemeleri de bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Burada asıl olan engellilik oranı. Hastane raporuyla belirlenen engellilik oranı sizin emeklilik şartlarınızı da oluşturuyor. Engellilik oranı arttıkça emekli olacağınız süre ve çalışmanız gereken gün sayısı, yani prim gününüz kısalıyor.
Engellilik oranına göre çalışma gücünü yüzde 80 kaybedenler birinci derece engelli, yüzde 60'ını kaybedenler ikinci derece engelli, yüzde 50'sini kaybedenler ise üçüncü derece engelli sayılıyor.