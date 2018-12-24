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İşte bütün şartlar ve tarihlere göre tablolar… Engelli çalışana ve memura

'de milyonlarca çalışan ve emekli olacağı tarihi merak ediyor. Yaş, yıl ve prim şartlarını tamamlayanlar emekli olabiliyor. Ancak bazı kesimler için imkanları da bulunuyor. Bu kesimlerden birisi de engelli vatandaşlarımız. Bu konuya ilgili merak edilen tüm detayları Sabah Gazetesi Yazarı yazdı. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 12:41
İşte bütün şartlar ve tarihlere göre tablolar… Engelli çalışana ve memura erken emeklilik

Avantajlardan yararlanmak için özellikle işe giriş tarihiniz yani ilk sigortalı olduğunuz zaman büyük önem kazanıyor. Burada tabi ki tahmin edileceği üzere erken sigortalı olanlar bir adım öne çıkıyor. Özellikle de 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarla sonraki tarihlerde sigortalı olanlar arasında ciddi zaman farkları oluşuyor. Yasalarımız engelli vatandaşlarımız için de birçok düzenleme içeriyor. Engellilerin şartları şöyle oluşuyor:

İşte bütün şartlar ve tarihlere göre tablolar… Engelli çalışana ve memura erken emeklilik

- En az yüzde 40 oranında engellilik dolayısıyla vergi indirimi almak,

- Belli bir süre sigortalı olmak,

- Belli bir süre prim gününü tamamlamak.

Şimdi bu üç şartı daha da açarak anlatalım…

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İşte bütün şartlar ve tarihlere göre tablolar… Engelli çalışana ve memura erken emeklilik

ENGELLİYE VERGİ İNDİRİMİ

Engellilerin emekliliklerinde de yine diğer emeklilik şartlarında olduğu gibi işe giriş tarihi, yani ilk sigortalı olunan tarih ve prim gün sayıları önem kazanıyor. Engellilerin erken emekli olmaları durumunda yaş şartından etkilenmemeleri de bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Burada asıl olan engellilik oranı. Hastane raporuyla belirlenen engellilik oranı sizin emeklilik şartlarınızı da oluşturuyor. Engellilik oranı arttıkça emekli olacağınız süre ve çalışmanız gereken gün sayısı, yani prim gününüz kısalıyor.

Engellilik oranına göre çalışma gücünü yüzde 80 kaybedenler birinci derece engelli, yüzde 60'ını kaybedenler ikinci derece engelli, yüzde 50'sini kaybedenler ise üçüncü derece engelli sayılıyor.

İşte bütün şartlar ve tarihlere göre tablolar… Engelli çalışana ve memura erken emeklilik

2008 yılından sonra ise bu oranlar yüzde 60 ve üzeri, yüzde 50-59 ve yüzde 40-49 olarak belirlendi. Böylece diğer emeklilik hesaplamalarında olduğu gibi engelliler için de 1 Ekim 2008 sonrası yeni bir dönem ortaya çıkıyor. Bu tarihte gerçekleştirilen reform düzenlemesi emeklilik şartlarında önemli değişiklikler getirdi.

Engellilerin erken emeklilikten faydalanmaları için 'VERGİ İNDİRİMİ' dediğimiz hakka sahip olmaları gerekiyor. Bu aynı zamanda sizin engellilik oranınızı da belirliyor. Burada alt sınır yüzde 40. Bu oranın altında bir engellilik raporu aldıysanız, imkanı da bulamıyorsunuz. Zaten vergi indirimi hakkı da verilmiyor.

İşte bütün şartlar ve tarihlere göre tablolar… Engelli çalışana ve memura erken emeklilik

HASTANEYE SEVK İŞLEMİ

Bu haktan yararlanmak için öncelikle vergi indirimi almak gerekiyor. Defterdarlık ya da vergi dairelerine müracaat ederek işlemlerinizi kolayca başlatabilirsiniz. Bunun için kimlik belgeniz, dilekçeniz ve iş yerinizden alacağınız sigortalı çalıştığınızı gösterir belge yeterli oluyor. Başvurunun ardından engelli çalışan bir hastaneye sevk edilerek engellilik derecesi raporla tespit ediliyor. Raporunuzda belirlenen engellilik oranınız ve işe ilk giriş tarihiniz sizin emekli olacağınız zamanı da belirliyor.

İşte bütün şartlar ve tarihlere göre tablolar… Engelli çalışana ve memura erken emeklilik

RAPORA GÖRE YIL VE PRİM

İşe giriş tarihi 2008'e kadar olanlar ve yüzde 80 ve üzeri engeli olan çalışanlar için emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 gün olarak belirleniyor. Yüzde 60-79 oranında raporu olanlar ise 15 yıl ile 18 yıl arasında sigortalılık ve 3600 ile 4000 arası prim günü ile emekli olabiliyor. Yüzde 40-59 arası raporlarda ise 15-20 yıl ve 3600-4400 prim günü arası uygulanıyor. 01.10 2008 tarihinden itibaren ise derecelerde ve şartlarda bazı değişiklikler bulunuyor. Bunları iki tablomuzda da görmeniz mümkün. Tablolarımızda işe giriş tarihinize ve engellilik oranınıza göre kaç yıl sigortalı olup ne kadar gün çalışmanız gerektiği açıkça görünüyor. Buna göre kendi emeklilik tarihinizi kolayca bulabilirsiniz. (Tablo 1 ve Tablo 2)

İşte bütün şartlar ve tarihlere göre tablolar… Engelli çalışana ve memura erken emeklilik

BAĞKUR'LUYA DA HAK VAR

Bu iki tablomuz SSK (4A) kapsamında sigortalı olarak çalışanlar için hazırlanmış tablolar. Bağ-Kur'luların 2008 öncesinde bu imkandan yararlanma hakkı bulunmuyordu. 2008 yılında yapılan değişiklikle Bağ-kur'lular için de engelli erken emekliliğinde yararlanma imkanı getirildi. Onlar için de şartlar belirlendi. Bunu da diğer tablomuzdan rahatça görebilirsiniz. (Tablo 3)

Buna göre, yüzde 60 ve üzeri engeli olanlar 15 yıl 3960 günden, yüzde 50 ile 59 arasında olanlar 16 yıl 4 bin 320 günden ve yüzde 40-49 arasında olanlar 18 yıl 4 bin 680 günden emekli olabiliyor. Bağ-Kur'luların SSK'lılar gibi vergi indirimi almalarına da gerek olmuyor. Kurumun sevk edeceği hastanelerden alacakları raporlar geçerli sayılıyor.

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