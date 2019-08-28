Ocak ayında emekli aylıkları ve ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!
Ocak ayında emekli aylıkları ve ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!
Gözler, hükümetle Memur-Sen arasındaki toplu sözleşme görüşmelerine çevrilmişken diğer yandan merak edilen bir konu da; 2020 Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağında... Toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklisine zam yapılacak. Diğer yandan SSK ve Bağkur emeklisine de 2020 Ocak ayında 500 TL'ye varan ek ödemeler olacak. Yapılacak olan ek ödemelerle birlikte emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişmeler şöyle...
Giriş Tarihi: 28.08.2019
09:16
Güncelleme Tarihi: 28.08.2019
09:22