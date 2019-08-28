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Ocak ayında emekli aylıkları ve ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!

Gözler, hükümetle Memur-Sen arasındaki görüşmelerine çevrilmişken diğer yandan merak edilen bir konu da; 2020 Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar yapılacağında... Toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklisine zam yapılacak. Diğer yandan SSK ve Bağkur emeklisine de 2020 Ocak ayında 500 TL'ye varan ek ödemeler olacak. Yapılacak olan ek ödemelerle birlikte emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişmeler şöyle...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 09:22
Ocak ayında emekli aylıkları ve ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!

görüşmeleri devam ediyor. Memur ve memur emeklisine ne kadar yapılacağı merak konusu. Emekli maaşlarına 2020 Ocak ayında da ek ödemeler yapılacak. 500 TL'ye varacak olan ek ödemelerden SSK ve Bağkur emeklileri yararlanacak. Emekli güncel maaşları ne kadar olacak?

Ocak ayında emekli aylıkları ve ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü şimdiden Ocak zammına çevrildi.

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Ocak ayında emekli aylıkları ve ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!

Memur emeklileri oranı için hakem kurulunun kararını beklerken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ipucu veriyor.

Ocak ayında emekli aylıkları ve ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!

Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 8.46 olacak.

Ocak ayında emekli aylıkları ve ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!

NASIL DEĞİŞECEK?
Takvim'in bir haberine göre; Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Net maaşın yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak.

Ocak ayında emekli aylıkları ve ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 99,99 ile 498,06 lira arasında artış olacak.

Ocak ayında emekli aylıkları ve ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!

Ek ödeme dahil en düşük aylık, bin 181 lira 86 kuruştan bin 281 lira 85 kuruşa çıkacak.

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