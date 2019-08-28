Ocak ayında emekli aylıkları ve ek ödemeler artacak! Emekliye 500 TL!

Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacağı merak konusu. Emekli maaşlarına 2020 Ocak ayında da ek ödemeler yapılacak. 500 TL'ye varacak olan ek ödemelerden SSK ve Bağkur emeklileri yararlanacak. Emekli güncel maaşları ne kadar olacak?