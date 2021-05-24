1.1 saniyede 100 km'ye ulaşacak! Tesla resmen açıkladı!

Tesla'nın henüz piyasaya sürülmemiş aracı, SpaceX paketi ile satın alındığında standart modelden farklı bir konfigürasyona sahip olacak. Bu bağlamda aracın arka kısmındaki koltukları kaldıracak olan Tesla mühendisleri, bu bölgeye SpaceX'in roketlerinde kullanılan itiş sistemini ekleyecekler. Şirket, bunu sağlayabilmek için kompozit yapıda ve çok yüksek basınçta hava barındıran bir sistem ekleyecek. Bu sistem, aracın etrafına eklenecek olan 10 küçük roket içerecek. Bu roketler aracın hızlanmasını, yavaşlamasını ve viraj alırken daha iyi yol tutuşu sunmasını sağlamış olacak. Elbette aracın yalnızca 1,1 saniyede 100 km hıza ulaşması da bu sistemle mümkün olacak.