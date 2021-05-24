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Haberler Galeri 1.1 saniyede 100 km'ye ulaşacak! Tesla resmen açıkladı!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 16:21

1.1 saniyede 100 km'ye ulaşacak! resmen açıkladı!

ve isimlerini son günlerde sıklıkla duyduk. Şirketin kurucusu ve CEO'su olan bir süre önce yaptığı açıklamada, Bitcoin'le Tesla araç satın alınmında kullanılmasının askıya alındığını belirtmişti. Bu durum tepkiye de neden oldu. Şimdi Tesla cephesinden yeni bir haber geldi. Elektrikli otomobil üreticisi, Roadster modelinin özel paketini duyurdu. Bu paket aracın 1.1 saniyede 100 km'ye ulaşmasını sağlıyor. İşte detayşar...

1.1 saniyede 100 km'ye ulaşacak! Tesla resmen açıkladı!

Otomobil sektörünün devleşen isimlerinden , bir süredir "Roadster" olarak isimlendirdiği yeni bir otomobil üzerinde çalışıyor. Şirketin "süper araç" kategorisine girecek aracı, sahip olduğu güçlü elektrik motoru ile özellikle de hız tutkunu tüketicilere odaklanıyor. Bu aracı Petersen Otomotiv Müzesi'nde sergilemeye başlayan Tesla tarafından gelen açıklamalarsa Roadster'in benzersiz bir araç olacağını gözler önüne seriyor.

1.1 saniyede 100 km'ye ulaşacak! Tesla resmen açıkladı!

, sergilemeye başladığı aracıyla ilgili oluşturduğu bir bilgilendirme panosunda, Roadster'in özel bir paketine sahip olacağından bahsediyor. Yapılan açıklamalarda, bu özel paketin araca görülmemiş bir ivme kazandıracağı, Roadster'in yalnızca 1,1 saniyede 100 km'ye ulaşabileceği ifade ediliyor. Peki Tesla, bir süper otomobili nasıl bu denli hızlı yapabilecek?

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1.1 saniyede 100 km'ye ulaşacak! Tesla resmen açıkladı!

'nın henüz piyasaya sürülmemiş aracı, paketi ile satın alındığında standart modelden farklı bir konfigürasyona sahip olacak. Bu bağlamda aracın arka kısmındaki koltukları kaldıracak olan Tesla mühendisleri, bu bölgeye SpaceX'in roketlerinde kullanılan itiş sistemini ekleyecekler. Şirket, bunu sağlayabilmek için kompozit yapıda ve çok yüksek basınçta hava barındıran bir sistem ekleyecek. Bu sistem, aracın etrafına eklenecek olan 10 küçük roket içerecek. Bu roketler aracın hızlanmasını, yavaşlamasını ve viraj alırken daha iyi yol tutuşu sunmasını sağlamış olacak. Elbette aracın yalnızca 1,1 saniyede 100 km hıza ulaşması da bu sistemle mümkün olacak.

1.1 saniyede 100 km'ye ulaşacak! Tesla resmen açıkladı!

Aslına bakacak olursak Roadster'de böyle bir özellik olacağı zaten biliniyordu. Zira , bu araçla ilgili yaptığı bir açıklama sırasında ve roket vurgusu yapmıştı. Petersen Otomotiv Müzesi'nde sergilenen Roadster ile ilgili yapılan açıklama, Musk'ın yaptığı açıklamaları detaylandırmış oldu.

1.1 saniyede 100 km'ye ulaşacak! Tesla resmen açıkladı!

Bu arada, Roadster, paketi olmadan da çok hızlı bir otomobil olarak karşımıza çıkacak. Tesla'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre aracın standart paket versiyonu, yalnızca 1,9 saniyede 100 km hıza ulaşabilecek. Yaklaşık 1.000 kilometre menzil sunacak araç, saatte 400 kilometre hız değerini aşabilecek düzeyde tasarlanıyor. (Webtekno)

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